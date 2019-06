Cagliari: sabato l’architetto Alessandro Sitzia aprirà l’ultimo dei dieci concerti dell’Ensemble Spaziomusica

Creare una condivisione tra armonie musicali e arte figurativa e favorire l’interazione tra giovani musicisti e studiosi d’arte. Il Polo Museale della Sardegna e la Pinacoteca nazionale di Cagliari, in collaborazione con il Conservatorio di Musica “G.P. Da Palestrina” e l’Associazione Ensemble Spaziomusica Cagliari, sabato 8 giugno 2019, alle 18.00, nella Sala Conferenze della Pinacoteca Nazionale di Cagliari, in Cittadella dei Musei, presentano l’ultimo dei dieci concerti in programma con l’esibizione dell’Ensemble Spaziomusica, Federica Cubeddu voce, Enrico Di Felice flauto, Riccardo Leone pianoforte e Roberto Migoni percussioni, che eseguiranno musiche Minimal Landscapes di Henryk Górecki e Andreas Zurbriggen.

Ad aprire la serata sarà l’Architetto Alessandro Sitzia con un intervento dal titolo “Dal Regio Arsenale alla Cittadella dei Musei”. Lo studioso effettuerà un breve viaggio a ritroso nel tempo per illustrare l’evoluzione delle fortificazioni di Castello a partire dall’Ex Regio Arsenale, con l’intervento contemporaneo degli architetti Cecchini e Gazzola che lo trasformarono nell’attuale Cittadella dei Musei. Inoltre, verranno analizzate le motivazioni dei popoli che, a partire dal 1217, hanno trovato in quell’area approdo e dimora sicura modificando lo spazio urbano in simbiosi con l’evoluzione della scienza militare. Un percorso storico di grande interesse che portò alla dismissione delle carceri di San Pancrazio e alla grande stagione del restauro ottocentesco, con le incursioni aeree del 1943 che trasformarono quelle aree in cumuli di macerie per arrivare poi all’abbandono del Regio Arsenale.

Per l’evento l’ingresso sarà gratuito.

Info:

Pinacoteca Nazionale di Cagliari

Tel. +39 070 662496