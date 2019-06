Cagliari: Sabato 8 giugno presso lo Zeroquaranta “A cena con l’Artista-La musica Cubana” con Annabelle Rodriguez

Sabato 8 Giugno a partire dalle ore 19,30 presso lo 040 Zeroquaranta di Via Calamattia a Cagliari, l’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno è orgogliosa di presentare “A cena con l’Artista – La musica cubana”, una produzione musicale che vede protagonista la vocalist Annabelle Rodriguez, una delle voci più raffinate ed eclettiche nel panorama della musica caraibica in Sardegna.

Si tratta di un live che offre al pubblico l’ultimo repertorio della cantante, elaborato in mesi di vulcanico lavoro e ricerca di nuovi stili che dalla matrice etnica cubana, declinano in rielaborazioni e interpretazioni sonore di ampio respiro. Dal Son alla Salsa, dalla Bachata al Merengue, Annabelle Rodriguez attinge per dare nuove forme e aperture alla tradizione, con sapienti accostamenti e ricercate contaminazioni che amalgamano ritmi cubani, spagnoli, italiani ed afro-americani. Un modo per trasformare la musica in un’espressione artistica sempre in movimento, al passo con il sentire contemporaneo, sfuggendo qualsiasi stereotipo o staticità stilistica. Al centro del suo lavoro la ricerca e la curiosità: un binomio che da sempre accompagna le sue performances e che segna in modo particolarmente marcato il concerto “A cena con l’Artista- La musica cubana”, , ricco di mescolanze, sperimentazione e virtuosismi per un live trascinante ed imperdibile.

Ospiti della serata i danzatori Ayonis Lazaro e Mariano Perria, che con la loro indiscussa levatura professionale, accorderanno movimenti e improvvisazioni con le note e la voce di Annabelle Rodriguez. Una serata quindi tra musica e ballo, in cui emozioni e suggestioni coinvolgeranno il pubblico in un’esperienza non solo spettacolare, ma anche profondamente culturale sui temi dell’identità e delle infinite possibilità di tracciare percorsi trasversali.

In consolle Riccardo Giotti.

L’evento si inserisce nell’ampio progetto “Sardegna e Cuba si incontrano” che da oltre dieci anni l’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno sviluppa in ambito nazionale e internazionale, affiancata e sostenuta da prestigiosi partner privati ed istituzionali, tra cui la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Pubblica Istruzione Beni Culturali Informazione Spettacolo e Sport.