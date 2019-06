Cagliari: riunione giovedì del Consiglio Regionale per la proposta di proroga del Piano Casa

Il Consiglio regionale si riunirà giovedì prossimo alle 10. all’ordine del giorno la proposta di proroga del Piano Casa, il programma di attività del Corecom per il 2019 e la richiesta di istituzione della commissione di inchiesta sull’Aias.

Domani, martedì 18 giugno, riprenderanno invece i lavori delle commissioni permanenti.

In mattinata, alle 10, si riunirà la Sesta “Sanità”. In programma diverse audizioni su specifiche problematiche del sistema socio-sanitario regionale. Saranno sentiti i rappresentanti del Soccorso alpino e speleologico della Sardegna, degli Operatori socio-sanitari, dei veterinari che operano nei dipartimenti di prevenzione dell’Ats, del Comitato per il censimento dei fibromialgici e dell’Associazione “Meigos-giovani medici della Sardegna”. I lavori proseguiranno nel pomeriggio con l’audizione dei rappresentati della FRTS (Federazione regionale toelettatori).

Per le 16 è convocata anche la Commissione “Governo del territorio” che si occuperà della proposta di modifica al Piano Casa e delle problematiche relative alla vertenza Air Italy. Su quest’ultimo tema sarà sentito l’assessore ai Trasporti Giorgio Todde.

Mercoledì 19 giugno si riuniranno la Seconda e la Quinta Commissione.

Il parlamentino delle “Attività Produttive” proseguirà l’indagine conoscitiva sulla vertenza latte con l’audizione delle associazioni provinciali e interprovinciali degli allevatori e dell’associazione allevatori della regione Sardegna. Nel pomeriggio, alle 16,00 saranno invece sentiti i rappresentanti sindacali di Filtcem CGIL, Femca CISL, Flaei CISL e Uiltec UIL sulle problematiche relative alla produzione di energia elettrica e termica in Sardegna e una delegazione di amministratori locali sui danni provocati nei loro territori dall’invasione di cavallette.

Alla stessa ora si riunirà la Commissione “Lavoro, cultura e formazione professionale” per le audizioni degli assessori alla Pubblica Istruzione, Andrea Biancareddu, e al Lavoro Alessandra Zedda.

Biancareddu riferirà sullo stato dell’istruzione, della cultura e dell’informazione in Sardegna, mentre Alessandra Zedda illustrerà il Disegno di legge della Giunta per gli interventi a favore degli ex lavoratori di Sardinia Green Island, Keller, Vesuvius, Ottana Polimeri, Ottana Energia e S&B di Olmedo.