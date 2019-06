Cagliari: Questione di Centesimi-Sogno di un operaio, la nuova opera di Pasquale Franco, al Tse di Is Mirrionis

Questione di Centesimi – Sogno di un Operaio di e con Pasquale Faraco sarà in prima regionale domani, sabato 8 giugno, alle ore 21,00 al TsE di Is Mirrionis a Cagliari per il secondo appuntamento con la rassegna MonologArte 2019 – 4 Soliloqui dentro un Teatro.

La rassegna firmata Teatro del Segno indaga la condizione umana alle soglie del terzo millennio, tra il tempo “contingentato” del lavoro in fabbrica e “l’insopprimibile forza del desiderio”, ovvero la necessità di seguire le proprie passioni e ritagliarsi uno spazio individuale – antidoto all’alienazione – in un intreccio di memorie familiari e fatti di cronaca.

Nello specifico “Questione di Centesimi – Sogno di un Operaio”, è avvincente monologo scritto e interpretato da Pasquale Faraco per la regia di Paolo Schena nell’ambito del progetto pluriennale “Teatro Senza Quartiere / per un quartiere senza teatro”.

Lo spettacolo descrive la condizione paradossale di un individuo imprigionato nei ritmi incalzanti e incessanti dettati dalle macchine, ridotto a semplice ingranaggio del ciclo di produzione nell’era del consumismo, a contrasto con “l’insopprimibile forza del desiderio”, un’innata e incoercibile necessità di trovare un proprio spazio, per seguire le proprie inclinazioni e i propri sogni – magari abbandonandosi a improbabili fantasticherie come il diventare “un guerriero sannita”.

“Questione di Centesimi – Sogno di un Operaio” è stato già presentato in anteprima in forma di cortometraggio, che gli ha concesso la vittoria di Corti in Palco 2018, al Festival Percorsi Teatrali di Santu Lussurgiu – sbarca ora nell’Isola nella versione definitiva.

Il protagonista, Riccardo Belladonna, soffre sulla propria pelle la profonda contraddizione tra la sua natura umana e il suo destino di operaio alle prese con le nuove modalità di sfruttamento regolate dal meccanismo della domanda e dell’offerta, rese più drammatiche dalla crisi economica e dalla spietata concorrenza di una continua gara al ribasso, tra gli effetti perversi di una decrescita infelice unita alla progressiva automazione dei diversi comparti industriali, e non solo, con la conseguente emarginazione o esclusione di masse sempre più ampie dal mondo del lavoro.

“Questione di Centesimi – Sogno di un Operaio” scaturisce dai racconti del padre dell’artista, per diversi anni operaio in una fabbrica. Ricordi di famiglia e fatti di cronaca si mescolano in una drammaturgia originale incentrata sulla giornata tipo dell’operaio Riccardo Belladonna.

L’autore dello spetaccolo è Pasquale Faraco, accompagnato, dalla compagnia MaF – Massa a Fuoco.

“MonologArte 2019” proseguirà venerdì 28 giugno alle 21 con MedeAMAter – (genJ)XY Jale / Riflessione sulla figura delle Medee di e con l’attrice e cantante Alessandra Leo e infine giovedì 25 luglio alle 21 l’attore e regista Stefano Ledda proporrà Io non lo so cosa sia giusto.