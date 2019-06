Cagliari. Presentazione della Coppa Italia delle Regioni 2019 Sardegna

Forse la FITARCO Sardegna incamererà un bronzo, e anche se non andasse così, risulterebbe comunque vittoriosa per come si è saputa egregiamente destreggiare nell’organizzazione di una Coppa Italia delle Regioni notevolmente mutata rispetto al passato, vista la decisione di srotolare il tappeto rosso ai settori giovanili.

Cagliari e la sua duplice destinazione arcieristica ha colpito nel segno: tra il campo Targa dello stadio Santoru e quello di Campagna modellato tra pendii, laghetti, pinete e pavoni, tipicità inconfondibili del Parco di Monte Urpinu si sono visti partecipanti molto soddisfatti nell’apprezzare luoghi suggestivi, ma allo stesso tempo impegnativi per le difficoltà agonistiche riscontrate.

Nella prima giornata a base di frecce di qualifica, gironi e semifinali nel tiro alla Targa, e poi ancora qualifiche, scontri a squadre del tiro di Campagna, le sensazioni sono state molteplici.

La nuova formula poteva costituire un salto nel buio per tutti, visto lo stravolgimento che ha portato senior e giovani a condividere le stesse sorti.

La Sardegna si è ben distinta e gli appassionati ora fanno il tifo per il Mix Team Arco Olimpico formato dalla senior Debora Pinna e dal suo compagno di scuderia junior Ajeeb Medda (entrambi Arcieri Uras) che nella distanza olimpica dei 70 metri dovranno superare la rappresentativa dell’Emilia Romagna per salire sul podio.

Nel Targa tutti i convocati sardi hanno fatto il proprio dovere, grazie anche ai diversi raduni e stage che il Comitato regionale presieduto da Giuseppe Spanu ha organizzato durante l’anno.

Nell’ Arco Olimpico 40 metri, Irene Riguer (Arcieri 4 Mori) e Michele Pia (Arcieri Uras) sono stati eliminati al primo turno, nonostante la buona gara costellata da alti e bassi.

Giacomo Pia (Arcieri Uras) e Valentina Gavrila (Arcieri 4 Mori) vengono fermati al secondo turno dei 60 metri.

Stesso risultato lo ottiene il Mix team Compound formato da Ilaria Spanu (Arcieri Uras) e Fabio Marras (Arcieri Mejlogu).

Nel Campagna la Sardegna esprime sempre arcieri competitivi e lo dimostra col sesto posto nel femminile: Sara Pinna (Arcieri Uras), Martina del Duca (Sardara Archery team), Elga Etzi (Arcoclub Portoscuso) sono estromessi ai quarti di finale dal Piemonte.

La formazione maschile con Carlo Del Castello (Arcieri Uras), Daniel Caddeo (Sardara Archery Team) e Giacomo Bandini (Arcieri Uras), per appena due punti di differenza, viene bloccata dal Lazio e si deve accontentare della decima posizione.