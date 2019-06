Cagliari. Presentato stamani il Campionato Sardo di salto ostacoli di equitazione

Presentato presso il salone del Business Centre dell’aeroporto di Cagliari -Elmas il Campionato Sardo di salto ostacoli di equitazione.

Nei giorni 14, 15 e 16 Giugno 2019 presso gli impianti del Circolo Ippico Is Alinos in loc. S’Alinu Mannu, Maracalagonis, s.s. 125 km 17,600, si disputeranno per il Comitato Regionale Sardegna della FISE – Federazione Italiana Sport Equestri – i Campionati Regionali di Salto Ostacoli 2019.

Da oltre venti anni i Campionati Sardi S.O. non venivano organizzati nel sud Sardegna. Oggi la Città Metropolitana di Cagliari, con uno dei suoi Circoli Ippici più affermati, può offrire sul proprio territorio una manifestazione di alto livello sportivo federale che, coniuga con l’eccellenza sportiva anche la valorizzazione delle opportunità dei settori turistico e agroalimentare con la realizzazione di un programma di eventi di richiamo durante tutta la settimana.

La Sardegna è per eccellenza la terra del cavallo; il suo clima temperato favorisce un habitat naturale del nobile animale che per gli appassionati del mondo delle discipline equestri induce sentimenti di ammirazione, sensazione di forza ed energia.

Al prestigioso Campionato nel passato hanno partecipato nomi illustri dell’equitazione isolana, nazionale ed internazionale tra i quali, solo per citarne alcuni, si ricordano il grande Paolo Racugno (primo olimpionico sardo), Mario Maicu, Gianni Nurchis ed Eraldo Sanna Passino, sportivi che univano alle capacità tecniche e agonistiche signorilità e spiccato fair play. Oggi si disputeranno i titoli in palio i nuovi prestigiosi cavalieri isolani, tra i quali lo stesso organizzatore dell’evento, Andrea Rossi, Gianleonardo Murruzzu, i f.lli Pau, Andrea Guspini, Luigi Angius e tanti altri ancora.

All’ importante appuntamento per i centri equestri e le scuole di equitazione della Sardegna partecipera’ nelle categorie più importante anche il Centro ippico Militare con i suoi cavalieri.

Il campionato prevede l’assegnazione dei titoli di dodici Categorie totali in programma per le tre giornate di gara, per la precisione cinque campionati e sette Trofei Regionali e vi parteciperanno circa duecentocinquanta binomi.

ll Circolo Ippico Is Alinos, da oltre 30 anni impegnato nella promozione e diffusione degli sport equestri, ed egregiamente diretto dal cavaliere e tecnico federale Andrea Rossi, si è aggiudicato l’assegnazione, da parte del Comitato Regionale FISE Sardegna dell’organizzazione dell’evento mettendo in palio un montepremi superiore ai 27.000,00 € e organizzando un programma di eventi a latere delle gare tra cui vari spettacoli (tra i quali balli in costume sardo ed una sfilata di moda).

E’ l’evento equestre più prestigioso dell’Isola per il quale si prevede un afflusso notevole di appassionati e turisti con un elevato picco per la giornata di domenica.