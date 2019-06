Cagliari: percorre contro mano la 131. Ritirata la patente ad un 48 enne con problemi psichici

Il Questore di Cagliari, nell’ambito della predisposizione dei piani di controllo del territorio, ulteriormente intensificati in occasione della stagione estiva, ha predisposto il rinforzo dei dispositivi già in atto, implementando la presenza di equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, volti a consentire un più capillare servizio di controllo del territorio nell’area dell’hinterland cittadino.

Intorno alle 4:30 di questa mattina sulla linea “113” sono pervenute diverse segnalazioni da parte di automobilisti che indicavano un’autovettura, AR 156, che percorreva contromano a velocità elevata, la SS. 131 all’altezza del comune di Serrenti con direzione Cagliari.

L’operatore del Centro Operativo ha immediatamente allertato le autopattuglie della Polizia Stradale impegnate nei servizi di vigilanza stradale lungo la direttrice SS.131. Un equipaggio è riuscito ad incrociare il veicolo all’altezza del Km 19 senza però procedere a bloccarlo in condizioni di sicurezza.

La folle corsa ha avuto termine quando il Centro Operativo ha disposto anche l’intervento di altri due equipaggi della Squadra Volante che sono riusciti ad intercettare e bloccare il veicolo al km 9,900. Il conducente è stato indentificato per V.R. 48enne di Genoni.

Gli Agenti hanno sin dal primo momento, hanno notato un evidente stato di alterazione ed agitazione invitandolo a effettuare il test etilometrico per la verifica dello stato di ebrezza. La richiesta non è stata accolta dal conducente che dai primi accertamenti è risultato essere in cura presso un centro di igiene mentale, motivo per cui è stato chiesto il supporto di personale medico del 118 che successivamente lo ha accompagnato presso il nosocomio cittadino “SS. Trinità”.

Al V.R. sono stati contestati diverse sanzioni amministrative e gli è stata ritirata la patente di guida.

Questo episodio si è concluso, fortunatamente, senza conseguenze più gravi per gli automobilisti che nelle prime ore del mattino transitavano in quel tratto della SS.131. Le segnalazioni dei cittadini ed il rapido e coordinato intervento degli equipaggi della Sezione della Polizia Stradale di Cagliari e della Squadra Volante dell’U.P.G.S.P. hanno impedito esiti più gravi.