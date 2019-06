Cagliari: mercoledì 5 giugno un incontro con la storica dell’arte Anna Zedda

Creare una condivisione tra armonie musicali e arte figurativa e favorire l’interazione tra giovani musicisti e studiosi d’arte. Il Polo Museale della Sardegna e la Pinacoteca nazionale di Cagliari, in collaborazione con il Conservatorio di Musica “G.P. Da Palestrina” e l’Associazione Ensemble Spaziomusica Cagliari, mercoledì 5 giugno 2019, alle 18.00, nella Sala Conferenze della Pinacoteca Nazionale di Cagliari, in Cittadella dei Musei, presentano il nono dei dieci concerti in programma dal 9 marzo all’ 8 giugno 2019. Apre la serata la Storica dell’Arte Anna Zedda, Storica dell’arte, con un intervento dal titolo “Solo le cornici. La storia delle cornici artistiche nelle opere della Pinacoteca Nazionale”.

La cornice artistica nasce nel XV secolo tra Firenze e Venezia quando l’immagine pittorica si slega dalla divisione in scomparti della pala tardogotica e la scena dipinta inizia ad essere concepita in modo unitario. La funzione di questo prezioso manufatto è di essere un tramite tra lo spazio reale e architettonico e lo spazio fittizio che l’immagine racconta: svolge quindi un ruolo di mediazione. Attraverso le cornici esposte presso la Pinacoteca Nazionale di Cagliari sarà possibile ricostruire in parte l’evoluzione formale di questo prodotto artigianale.

A seguire il concerto degli dell’Ensemble Scisma del Conservatorio di Musica “Palestrina” di Cagliari, che eseguiranno musiche di Rodney Sharman, Giacomo Miluccio, Bruno Maderna, Goffredo Petrassi, Federico Gardella e Franco Oppo.

Per l’evento l’ingresso sarà gratuito.

Info:

Pinacoteca Nazionale di Cagliari

Tel. +39 070 662496