Cagliari: giovedi 27 alla MEM la presentazione di “Musica e parole per dare voce alle donne con tumore al seno metastatico”

Sarà ospitata dallo Spazio Eventi della MEM – Mediateca del Mediterraneo di via Mameli 164 a Cagliari, la conferenza stampa “Musica e parole per dare voce alle donne con tumore al seno metastatico”.L’appuntamento è per giovedì 27 giugno alle 11,30.Prenderanno parte alla conferenza stampa, oltre alla cantante Noemi che sarà la testimonial della campagna, anche Efisio Defraia, Responsabile UOC Oncologia Medica Centro di Riferimento Oncologico “A. Businco” AO G. Brotzu di Cagliari, Daniele Farci e Maria Teresa Ionta della Fondazione AIOM, Carlo Mulas, Dirigente Medico Dipartimento di Oncologia AO G. Brotzu di Cagliari, Loredana Pau, Consigliera Europa Donna Italia e Coordinatrice Associazioni Alberto Stanzione, Direttore Oncologia di Pfizer in Italia e Giustiniana Vecchiotti, Responsabile Progetti mission Susan G. Komen Italia

Al termine della presentazione, verrà inaugurata l’installazione della campagna allestita in Piazza del Carmine dal 27 al 30 giugno.