Cagliari. Fondazione AIRC incontra Confindustria Sardegna

L’evento è organizzato dalla Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro in collaborazione con Confindustria Sardegna e Fondazione di Sardegna.

Sarà un’importante occasione per conoscere la Fondazione AIRC e le sue iniziative sul territorio, per creare nuovi contatti a supporto dei progetti locali e per promuovere una rete di partner ampia e variegata disponibile a sostenere e condividere valori e obiettivi.

Nei suoi oltre 50 anni di attività AIRC ha posto al centro della sua missione la ricerca scientifica in campo oncologico sostenendola con continuità attraverso la raccolta di fondi e con una corretta informazione sui risultati ottenuti, sulla prevenzione e sulle prospettive terapeutiche. Molti pazienti vengono curati con successo e la diagnosi può essere accolta con speranza e fiducia di guarigione. Tuttavia molto ancora resta da fare ed è quindi indispensabile che il lavoro dei ricercatori possa procedere senza sosta grazie alla generosità e all’aiuto di tutti.

Il programma prevede, dopo i saluti di Alberto Scanu e Antonello Cabras, in rappresentanza rispettivamente di Confindustria e della Fondazione di Sardegna, diversi interessanti interventi:

Pietro Biggio, Presidente della Fondazione AIRC Comitato Sardegna presenterà il Comitato Sardegna dell’AIRC e le iniziative nazionali e locali per la raccolta fondi

Alessandra Delli Poggi, Responsabile Partnership & New Business della Fondazione AIRC illustrerà le attività dell’AIRC per i progetti di ricerca e le modalità di selezione e finanziamento e quindi ciò che possono fare insieme le imprese e AIRC, anche alla luce dei benefici fiscali per le aziende sostenitrici

Amedeo Columbano, Ricercatore AIRC e Professore di Patologia Generale presso l’Università di Cagliari spiegherà il ruolo dei Ricercatori AIRC e riferirà delle ricerche finanziate da AIRC in Sardegna ed i loro risultati

Graziano Milia, in rappresentanza della Fondazione di Sardegna sottolineerà il valore della Corporate Social Responsibility come ponte tra le aziende e le associazioni del Terzo Settore

L’incontro si concluderà con alcune testimonianze di aziende che hanno scelto di contribuire concretamente alla ricerca sostenendo le iniziative organizzate da Fondazione AIRC Comitato Sardegna.

19 Giugno 2019 della Fondazione di Sardegna, in Via San Salvatore da Horta 2 a Cagliari