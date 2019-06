Cagliari- FIMAA Confcommercio Sud Sardegna incontra i tre candidati alle comunali

Mercoledì 5 giugno si terrà all’Exma, in via San Lucifero, un incontro con i tre candidati a sindaco per le comunali di Cagliari del 16 giugno.

Saranno presenti quindi Angelo Cremone di Verdes per Cagliari Pulita, Francesca Ghirra, candidata del centrosinistra e Paolo Truzzu del centrodestra.

I tre ospiti incontreranno gli operatori del settore immobiliare.

L’appuntamento, previsto per le ore 10.30, è organizzato dall’Anama (associazione nazionale agenti e mediatori d’affari), da Fimaa (federazione italiana mediatori agenti d’affari), da Fiaip (federazione italiana agenti immobiliari professionali), dall’ordine degli ingegneri, collegio dei geometri e professioni tecniche Sardegna che sottoporranno i candidati a numerosi quesiti.

Durante l’incontro verranno trattati diversi temi come: l’urbanistica, la viabilità, la riqualificazione delle ex zone industriali, la pressione fiscale e le dinamiche abitative.

Il moderatore dell’incontro sarà il giornalista Ottavio Olita.