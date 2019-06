Cagliari. Fai Sardegna: oggi a Palazzo Siotto l’incontro “La bellezza del mondo. Politica, cultura, morale, arte”

Sarà dedicato all’intellettuale Simone Weil l’incontro “La bellezza del mondo. Politica, cultura, morale, arte”, che si terrà nel pomeriggio di martedì 4 giugno (ore 17,00) presso la Sala del Caminetto della Fondazione Siotto (in via dei Genovesi, 114).

Un momento di riflessione e condivisione per omaggiare una delle figure intellettuali più potenti del Novecento in occasione dei 110 anni dalla sua nascita, ideato dal sodalizio tra la Fondazione Siotto e il FAI Sardegna, con il coinvolgimento tra l’Università di Cagliari, la Società Dante Alighieri, la Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna e la Fondazione di Sardegna.

Simone Adolphine Weil, nata a Parigi nel febbraio del 1909, ha avuto una vita breve e avventurosa che l’ha portata ad affrontare con straordinaria lucidità e intensità alcuni dei problemi fondamentali della cultura e della politica contemporanee, insistendo particolarmente sul tema dell’attenzione verso la persona umana che rischia continuamente di essere soffocata e travolta da strumenti – come la tecnica e soprattutto la politica – quando vengono assunti come fini e non più solo come mezzi dell’attività umana.

Etica, filosofia e politica trovano nel pensiero di Simone Weil un punto estremamente alto di sintesi mai immobile ma in continuo divenire nella ricerca di equilibri sempre più alti e ricchi.

Preziose le riflessioni sul tema della bellezza, dell’unica possibile bellezza del mondo, che si concretizza in particolare nella contemplazione quasi francescana della natura, apparentemente tanto in contrasto con una vita di impegno e di trincea continua come è stata la sua.

Obiettivo dell’incontro è ricordare la testimonianza della Weil, avvicinando anche le nuove generazioni al suo pensiero e alla sua vita coraggiosa, in un momento storico in cui la riflessione sui temi da lei trattati sono più che mai attuali.

Interverranno all’incontro Aldo Accardo, Presidente della Fondazione Siotto, Giovanni Bernuzzi, editore e curatore della raccolta di pensieri e aforismi di Simone Weil La bellezza del mondo (Edizioni Happy Hour), Francesca Chiappe giornalista dell’Unione Sarda, Pierpaolo Ciccarelli della Università degli Studi di Cagliari, Francesca Crasta della Fondazione di Sardegna, Francesco Maceri della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, Alessandro Masi della Società Dante Alighieri, Monica A.G. Scanu del FAI Sardegna.

L’ingresso all’incontro è gratuito