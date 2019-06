Cagliari: domenica 23 giugno al Teatro delle Saline lo spettacolo “Avanti marsch!”

Domenica 23 Giugno, alle 21, al Teatro delle Saline per la rassegna “Actor Giovane”, curata dalla Scuola d’Arte Drammatica di Cagliari in collaborazione con la compagnia Akròama, va in scena “Avanti marsch!”. La rassegna, che costituisce un momento di verifica ma anche una vera e propria festa, iniziata l’ 8 Giugno e che terminerà il 7 Luglio, oltre ai saggi dei corsisti della Scuola porta sul palco anche attori professionisti che collaborano come docenti, con spettacoli di compagnie ormai affermate e riconosciute come appunto “Avanti marsch!”.

Lo spettacolo, con regia e adattamento di Simeone Latini, è liberamente tratto dal romanzo “Avanti Marsch, la grande guerra 100 anni dopo” di Giovanni Follesa e Rossana Copez (Arkadia Editore). Dalle pagine al palcoscenico: succede quando i libri conquistano i lettori trovando nuova vita nel teatro.

Latini, con un linguaggio a metà tra cinema e teatro e l’utilizzo di appositi strumenti multimediali, trascina il pubblico dai banchi della 3a B alle trincee della Prima Guerra Mondiale, vissuta con gli occhi dei giovani soldati della Brigata Sassari.

LA STORIA. “Doveva essere una noiosissima visita al Museo della Brigata Sassari. Doveva essere un tranquillo viaggio di istruzione per scrivere la ricerca che avrebbe partecipato al concorso indetto dalla presidenza della Repubblica, per celebrare il centenario della Prima guerra mondiale. Ma alla 3A B del liceo scientifico Gramsci di Cagliari accade qualcosa di inaspettato e misterioso. Improvvisamente, alcuni dei ragazzi, accompagnati dall’insegnante di storia, spariscono dal museo e si ritrovano nelle trincee italiane e austriache durante il conflitto bellico. Inizia così un viaggio nel tempo e nello spazio che porta i giovani studenti a vivere a stretto contatto con gli intrepidi sardi e le truppe nemiche che hanno combattuto la guerra del 15/18. Cosa li ha proiettati indietro di un secolo? Cosa hanno scoperto vivendo al fronte? Come faranno a ritornare a casa? Quale segreto si svelerà alla fine del viaggio? Nell’anno che celebra il centenario dalla fine della prima guerra mondiale, la storia del primo conflitto bellico visto da una prospettiva assolutamente diversa, attraverso gli occhi di chi l’ha combattuta e mettendo in evidenza l’apporto delle migliaia di fanti sardi e il loro sacrificio”. Una trama avvincente, fresca, curiosa. Tre attori in scena, il professore (Simeone Latini) e due giovani studenti (Michele Vadilonga e Angelica Oddo), faranno vivere al pubblico una reale esperienza immersiva, fatta di suoni e proiezioni, che andranno a dare forza alle azioni sceniche e alla narrazione, trascinando con se lo spettatore in un periodo storico fondamentale per i destini dell’Occidente. Periodo trattato spesso dai testi scolastici con estrema rapidità, finendo col trascurare il ruolo fondamentale della Sardegna e le ricadute del conflitto negli ambiti sociali, economici, ambientali e antropologici dell’isola. Un viaggio nel tempo appassionante e rivelatore.

IL CAST. Simeone Latini, Angelica Oddo e Michele Vadilonga sono gli interpreti di Avanti, Marsch!. Regia e adattamento, montaggio video-audio di Simeone Latini. Direzione tecnica Lele Dentoni, video filmati di Luca Sgualdini. Tecnico Nicola Pisano, costumi di Salvatore Aresu e Noemi Tronza, trucco di Giovanni Trudu.