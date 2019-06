Cagliari: dal 14 al 16 giugno le giornate dell’archeologia 2019

I bambini protagonisti delle Giornate dell’archeologia 2019. Dal 14 al 16 giugno 2019 si svolgeranno le Giornate dell’archeologia, iniziativa coordinata dall’Istituto nazionale francese di ricerca archeologica preventiva (INRAP – lnstitut national de recherches archéologiques préventives), che per il decimo anniversario, apre le porte a tutti i Paesi europei. Il Polo museale della Sardegna aderisce all’evento mettendo a disposizione i propri spazi per promuovere il patrimonio e far conoscere il lavoro dell’archeologo. A Cagliari, presso la Sala Conferenze del Museo Archeologico nazionale, da venerdì 14 a domenica 16 giugno 2019, verranno presentate una serie di attività dimostrative e laboratori gratuiti per bambini dai 6 agli 11 anni, organizzati in collaborazione con la Cooperativa Sémata. Si parte venerdì 14 giugno con Fuoco sacro e profano: luce su Roma, che prevede un’attività dimostrativa su: il culto di Vesta e le Vestali e un laboratorio sulla lucerna romana. Si prosegue il 15 Giugno con l’iniziativa dal titolo Stilo e stili: la scuola in età romana con una dimostrazione su: La scuola nell’antica Roma e un laboratorio sulla scrittura in età romana. Si chiude il 16 Giugno con Tessere: moda e mosaici nel mondo romano che prevede tra le attività dimostrative: l’abbigliamento al tempo dei Romani e come pratica un laboratorio sul mosaico romano.

Ogni giorno si svolgeranno due turni, alle 9.30 e alle 11.30. Per partecipare ai laboratori è necessario prenotarsi all’indirizzo mail: pm-sar.prenotmuseoarcheo.ca@beniculturali.it

Info:

Museo Archeologico Nazionale di Cagliari

Tel. +39 070 655911 – +39 070 60518240