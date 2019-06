Cagliari: concerto del Conservatorio in occasione della giornata della Marina

Nella suggestiva cornice dell’Ammiragliato di Cagliari, in occasione della giornata della Marina, il “Pierluigi da Palestrina” ripropone l’ultimo dei sei concerti del cartellone del Festival Pianistico 2019.

Martedì 11 giugno alle 20,45 nel piazzale Palazzina Ammiragliato (passeggiata Su Siccu) l’Orchestra e il Coro del Conservatorio diretti da Alberto Pollesel proporranno un concerto dedicato a musiche di Ludvig van Beethoven. In programma il IV Concerto per Pianoforte e Orchestra in sol maggiore op. 58 affidato nella parte solistica al pianista Marcello Calabrò. A seguire la Cantata per Coro e Orchestra Meeresstille und gluckliche Fahrt op. 112 e la Fantasia Corale in do minore op. 80 per Pianoforte Coro e Orchestra con Maria Josè Palla al pianoforte e la partecipazione dei soprani Manuela Ragusa e Paola Spissu, del contralto Laura Spano, dei tenori Marco Meli e Giammario Cucca e del baritono Giovanni Piras. Maestro del coro è Pompeo Vernile.

In apertura e in chiusura di serata verranno eseguiti l’Inno Nazionale di Goffredo Mameli e la Ritirata di Tommaso Mario.

Ingresso gratuito su prenotazione entro la giornata di lunedì 10 giugno, lasciando il proprio nominativo al seguente indirizzo mail: marinasardegna.cerimoniale@gmail.com.