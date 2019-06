Cagliari. Coldiretti, passo indietro sulla movimentazione dei bovini

Il provvedimento di attuazione dell’articolo 4-bis della legge 44 del 21 maggio inficia i passi in avanti che avevamo apprezzato nella legge, in quanto burocratizza e allunga i tempi rendendo più difficile il lavoro degli allevatori.

Se da una parte il fatto che (come recita la legge all’articolo 4-bis) “…l’intero territorio nazionale si considera quale area omogenea non soggetta a restrizione per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina…”, aveva illuso gli allevatori di poter semplificare la vendita dei vitelli dopo anni di continui allarmi e blocco della movimentazione per nuovi sierotipi e assenze di vaccini, dall’altra le direttive da seguire per trasportare i bovini nelle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano che hanno fatto richiesta di esclusione (e che di fatto sono quelle che interessano la Sardegna), aumentano gli impedimenti.

La movimentazione verso queste regioni, infatti, adesso è consentita, solo dopo aver effettuato, 7 giorni prima della partenza dei bovini, il test PCR (i cui costi, alti, adesso non sono più a carico dell’allevatore ma del fondo sanitario nazionale) con esito negativo nei confronti dei sierotipi presenti nel territorio di partenza e non in quelli a cui sono destinati.

“Abbiamo fatto un passo in avanti e due indietro – commenta il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu -, la seconda parte dell’articolo 4-bis, in cui si lascia libertà alle regioni di poter fare richiesta di non essere incluse nella zona omogenea e non soggette a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione dei bovini, annulla tutta la prima parte. Inoltre le nuove disposizioni per la movimentazione in queste regioni sono più restrittive rispetto alla normativa antecedente la legge Emergenze. Quindi siamo punto e a capo. Per questo ribadiamo la necessità che la Regione Sardegna si attivi per superare questa situazione. Ancora una volta le imprese agricole, in questo caso gli allevatori, sono ostacolati dalla burocrazia”.

“Chiediamo alla Regione ed in particolare all’assessore alla Sanità di attivarsi per trovare una soluzione che snellisca questo iter lungo e dispendioso per le aziende – sottolinea il direttore di Coldiretti Sardegna Luca Saba –. Si potrebbe anche optare, come abbiamo chiesto da tempo, per stipulare accordi bilaterali con le regioni con le quali i nostri allevatori hanno rapporti commerciali per la vendita dei bovini”.