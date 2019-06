Cagliari-Attività aggregative e ricreative gratuite in favore dei ragazzi dai 5 ai 17 anni

L’Assessorato alle Politiche Sociali informa che i Centri di quartiere Strakrash in via Brianza, La Bottega dei Sogni in piazza Savoia e Io Centro Officina di Idee in via Carpaccio, hanno avviato le attività aggregative e ricreative gratuite in favore dei ragazzi dai 5 ai 17 anni residenti in città.

Qui di seguito il calendario delle attività:

Il Centro di Quartiere La Bottega dei Sogni di Piazza Savoia prevede delle attività destinate ai minori di età tra i 5 e i 12 anni. Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30, dal 10 giugno al 9 agosto e dal 26 agosto al 13 settembre.

Per quanto riguarda i destinatari minori di età tra i 13 e i 17 anni le attività si svolgono per tre pomeriggi la settimana dalle ore 18:30 alle ore 20:30 dal 10 giugno al 26 luglio e dal 2 settembre al 13 settembre.

Per avere maggiori informazioni si potrà contattare l’Associazione Efys Onlus: assoc.efys@gmail.com; Tel: 334 9608170.

Il Centro di Quartiere Strakrash Via Brianza, 3 (c/o Istituto comprensivo “Mulinu Becciu, Mameli, Ciusa”) invece per i destinatari minori di età tra i 5 e i 11 anni realizzerà delle attività dal lunedì al giovedì dalle ore 8:30 alle ore 13:30, il venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30, dal 10 giugno al 9 agosto e dal 26 agosto al 13 settembre.

Mentre per i destinatari minori di età tra i 12 e i 17 anni. Le attività si svolgono per due pomeriggi la settimana, lunedì e mercoledì, dalle ore 17:00 alle ore 20:00 dal 10 giugno al 9 agosto e dal 26 agosto al 13 settembre.

Per contatti Cooperativa Passaparola: centrodiquartierestrakrash@gmail.co; tel. 3473687327.

Infine il Centro Di Quartiere Io Centro Officina di Idee di Via Carpaccio 14-16 prevede per destinatari i minori di età tra i 5 e i 17 anni che per l’occasione svolgeranno delle attivitào dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e un pomeriggio la settimana, il mercoledì, dalle ore 16:00 alle ore 19:00. Il periodo va dal 10 giugno al 9 agosto e dal 26 agosto al 13 settembre.



Per contatti Consorzio Network Etico: iocentromulinubecciu@gmail.com – cell. 3497219066 , tel. 070994930