Cagliari: al via il 6 giugno “Teatro e Marmellata”

Viaggio nel regno della fantasia con “Teatro e Marmellata” – la rassegna firmata Teatro del Segno e dedicata ai giovanissimi e alle famiglie che regalerà quattro pomeriggi di divertimento e emozioni nel mese di giugno al TsE di via Quintino Sella nel cuore di Is Mirrionis a Cagliari – nell’ambito del progetto pluriennale Teatro Senza Quartiere/ per un quartiere senza teatro.

Il sipario si aprirà giovedì 6 giugno alle 17 su “Cipollino e Mister W.” del Teatro Tages – raffinato e coinvolgente spettacolo di marionette ispirato a “Le avventure di Cipollino” di Gianni Rodari e “animato” da Agostino Cacciabue e Rita Xaxa in scena un’insolita rivoluzione degli ortaggi guidata dal giovane e coraggioso protagonista contro i soprusi del temibile e prepotente Mister Wuster. Una pièce su temi importanti come la libertà e la giustizia raccontati “a misura di bambino” attraverso le imprese di Cipollino e dei suoi amici: sotto i riflettori personaggi buffi e simpatici come l’eccentrico musicista Pero Pera e lo stralunato Signor Zucchina, ma anche il saggio Cipollone a fronte dello spietato Toro Gigetto e delle guardie Patatine – agli ordini di Mister W. Una semplice bancarella di frutta e verdura prende vita sulla falsariga del romanzo di uno dei più amati e conosciuti autori di libri per l’infanzia e appare come un colorato microcosmo in cui qualcuno cerca di imporre la legge della forza e altri si ribellano in nome dei propri ideali – quasi uno specchio della società.

“Teatro e Marmellata” proseguirà giovedì 13 giugno alle 17 con “Circo all’Arrembaggio” del Teatro del Sottosuolo per un pomeriggio all’insegna delle arti circensi e della tradizione del teatro di strada tra acrobazie e esercizi di giocoleria in compagnia di Adoliere (al secolo Ado Sanna): un travolgente divertissement in cui i piccoli spettatori diventano protagonisti tra clownerie e poesia.

Spazio poi giovedì 20 giugno alle 17 al debutto de “Il Bisso e la Luna”, nuova produzione del Teatro del Segno scritta e interpretata da Alessandra Leo e Stefano Ledda – da una favola di Ignazio Pepicelli che narra del principe Ginepro, innamorato della bella Peonia. Una maga crudele – l’invidiosa Luna – ha rapito la fanciulla e il giovane, accorso in suo aiuto, riuscirà a liberarla con l’intervento del mago Asfodelo e a restituirla all’affetto del padre, re dell’Isola del Bisso.

Infine giovedì 27 giugno alle 17 l’ultimo appuntamento primaverile con “Teatro e Marmellata” sarà con “Il Grande Albero delle Storie” di Elena Carrano nella mise en scène de Le Compagnie del Cocomero con Selene Manca, per la regia di Rahul Bernardelli: un excursus tra le storie antiche e moderne sulle tracce di Curiosa, creatura misteriosa, «un po’ grande e un po’ bambina…. alla continua ricerca del sesto senso… (però a volte perde gli altri cinque)».

Itinerari nell’immaginario con la rassegna “Teatro e Marmellata” organizzata dal Teatro del Segno in collaborazione con il centro di quartiere Strakrash – con un titolo che rimanda al piacere di una deliziosa merenda – da gustare in compagnia – in cui personaggi fantastici e reali si mescolano tra inedite e affascinanti avventure grazie al meraviglioso gioco del teatro.

