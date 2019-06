Cagliari-Al T Hotel la mostra Le forme del sonno

In arrivo al T Hotel la mostra Le forme del sonno.

I Curatori dell’esposizione sono: Giovanni Ottonello, Tramare e Tart; mentre l’allestimento è a cura di Salvatore Campus.

L’inaugurazione è prevista per mercoledì 10 luglio alle ore 19.

La mostra sarà visitabile sino al 15 settembre, tutti i giorni dalle ore 9 alle 23 con ingresso libero.

Un’esposizione tutta da scoprire con installazioni e divertenti opere create per l’occasione da un gruppo di artisti appassionato e originale.

La Hall del T Hotel assumerà, per l’occasione, le sembianze di una camera d’albergo.

La camera d’albergo per molti è sinonimo di vacanze, per altri un meritato riposo dopo una giornata di lavoro e per altri ancora semplicemente uno spazio senza personalità.

Ma quali oggetti si ricordano? Quali invece desidera trovare? Perché spesso si decide di portarli via? Questi sono alcuni degli interrogativi posti nello spazio della mostra Le forme del sonno.



Tra gli artisti partecipanti troviamo: Mauro Ballette, Giorgia Birstrusso, Maria Cristina Boy, Patrizia Camba, Paulina Herrera, Gianluca Melis, Marco Nateri, Caterina Quartana, Quattromani, Simona Tavassi, Margherita Usai, Raffaella Venturi, ViolaByPullover.