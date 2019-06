Cagliari: Acli e IAL selezionano 40 migranti per 4 workshop nell’ambito del progetto IMPACT

Quattro workshop gratuiti per dare a quaranta migranti una formazione di base sui temi della creazione di impresa, del fundraising, della gestione e rendicontazione dei progetti e della costituzione di federazioni di associazioni.

Le Acli provinciali di Cagliari e lo IAL Sardegna stanno procedendo a selezionare i partecipanti ai workshop del progetto IMPACT Sardegna, promosso dalla Regione Autonoma della Sardegna, in partenariato con soggetti qualificati del territorio, e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con risorse del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI).

Il progetto, in continuità con gli interventi degli ultimi anni, ha come obiettivo il consolidamento del sistema territoriale di integrazione dei Cittadini di Paesi Terzi. I Workshop sono finalizzati ad accrescere il capitale sociale del sistema associazionistico affinché questo possa divenire vettore di partecipazione e sia in grado di influenzare tutti quei processi decisionali le cui ricadute appaiono rilevanti per le comunità immigrate.

I Workshop

I quattro incontri si terranno nelle sedi dello IAL. Il primo, sulla Creazione di impresa, si terrà venerdì 14 giugno a Sassari (via G. Prati, 22/28), il secondo, su Fundraising e progettazione di interventi nel settore dell’immigrazione, è previsto per il 21 giugno a Olbia (via Galvani, 64), il terzo, che tratterà di gestione e rendicontazione di progetti nel settore delle migrazioni, sarà il 28 giugno ancora a Olbia. L’ultimo, sul tema della costituzione di una federazione di associazioni è previsto per il 5 luglio a Elmas (via Perucca, 1).

I destinatari devono essere:

Cittadini di Paesi Terzi attivisti o dipendenti di associazioni di migranti e delle seconde generazioni e/o di enti/associazioni iscritti al registro di cui all’art. 42 del T.U. sull’immigrazione o iscritti ad altri Registri di natura pubblica;

Cittadini di Paesi Terzi regolarmente soggiornanti in Italia, interessati all’ avvio o costituzione di nuove associazioni.

Al termine del Workshop sarà rilasciato a tutti i partecipanti un Attestato di partecipazione.

Parteciperanno a ciascun incontro i primi 10 che faranno domanda. Le istanze di partecipazione devono essere presentate allo IAL utilizzando il format presente sul sito ialsardegna.it entro le seguenti date:

Creazione di Impresa – entro l’11/06/19

Fundraising e progettazione – entro il 18/06/19

Gestione e rendicontazione di progetti – entro il 25/06/19

Costituzione di una federazione di associazioni – entro il 02/07/19