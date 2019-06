Borore. Giovedì 27 giugno Antonio Strinna presenta il suo libro “Il Paese Clandestino”

Un romanzo che colpisce subito il lettore e va dritto al cuore.Ambientato in un piccolo paese della Sardegna racconta le vicissitudini di una famiglia spinta dai morsi della fame ad emigrare.Sarà un momento di riflessione per parlare di un fenomeno, quello dell’ emigrazione oggi più attuale che mai.

Piccoli paesi che ogni giorno vedono tanti giovani abbandonare la propria casa in cerca di un futuro migliore.Quali prospettive,quali soluzioni per fermare un’emorragia che non vuole fermarsi?

Interverranno:

Antonio Strinna, autore del libro

Silvia Cadeddu sindaco di Birori

Marcella Chirra sindaco di Lei

M.Antonietta Uras sindaco di Giave

Emiliano Deiana presidente ANCI Sardegna

Antonio Strinna,nato a Osilo, è scrittore, poeta e musicista. Nel campo musicale è autore di brani e colonne sonore tra le quali Badde Lontana e Pensende a tie. Autore teatrale,blogger.recensore, scrive per riviste specializzate di cultura.