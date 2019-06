Ats-Assl Nuoro: guasto cavo di rete, disagi al Poliambulatorio di Siniscola

La Direzione del Distretto Socio Sanitario di Siniscola comunica che, a causa di un guasto improvviso ad un cavo di rete, accorso questa mattina nel centro abitato di Siniscola, alcune attività del Poliambulatorio hanno subito pesanti rallentamenti e/o interruzioni, sia nell’attività amministrativa (incluse le prenotazioni CUP) sia prettamente sanitaria (prelievi).

Trattandosi di un guasto importante, è possibile che i lavori di riparazione possano protrarsi per l’intera giornata. Sarà comunque cura della Direzione del Distretto Socio Sanitario di Siniscola comunicare tempestivamente l’avvenuta ripresa della regolare attività dei servizi. La Direzione del Distretto Socio Sanitario di Siniscola e la Direzione ATS Sardegna/ASSL Nuoro esprimono dispiacere per gli eventuali disagi patiti dall’utenza per cause indipendenti dalla propria volontà.