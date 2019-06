Arborea, Moto incontro solidale: “Andre 690”

Domenica 30 giugno 2019 dalle ore 10:30 alle 20:00, Moto incontro solidale: “Andre 690”, organizzato dagli amici di Andrea

L’evento è No Profit ed ha uno scopo solidale a sostegno dei progetti dell’associazione Team Solidale Onlus.

Organizzato da tutti gli amici di Andrea, con il supporto del Comitato Festeggiamenti S.S.Redentore, il Moto incontro solidale: “Andre 690”, si svolgerà nell’intera giornata del 30 giugno 2019.

L’arrivo dei partecipanti, è previsto intorno alle 10,00, alle 10,30 ci sarà l’accoglienza in Piazza Maria Ausiliatrice, a cui seguirà, alle 11,00 la benedizione dei caschi e alle 11,30 un giro per le strade della bonifica di Arborea, con rientro previsto in Piazza Maria Ausiliatrice alle 12,30, per trasferirsi presso il centro fieristico della strada 19, dove alle 13,00 sarà servito il pranzo sociale.

Nel pomeriggio, alle 16,00 l’esibizione dello stuntman Giampaolo Sassu con l’uso di un quad e alle 17,30 uno spettacolo musicale dal vivo con diversi gruppi.

L’evento, è stato organizzato con l’intento di recuperare dei fondi che permettano di creare un’associazione in ausilio dei giovani che si avvicinano al mondo delle moto e dei motocicli, in modo da insegnare loro la prudenza, l’attenzione alla velocità e all’uso delle moto nel traffico.

Visto l’intento benefico dell’evento, gli organizzatori auspicano una partecipazione massiccia di persone e consigliano di prenotare per tempo il pranzo, che sarà tutto a base di prodotti tipici di Arborea, al modesto costo di 15 € a persona, telefonando al n. 3402418457.

Rosy Massa