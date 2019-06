Aprono le iscrizioni al Corso base di Italiano per stranieri

Sono aperte le iscrizioni al corso base di italiano per stranieri in partenza il 18 giugno. Lezioni propedeutiche all’ottenimento del CILS (Certificato Italiano come Lingua Straniera) spendibile per permessi di soggiorno e inserimento lavorativo

Tra le prime difficoltà da superare quando ci si trasferisce in un Paese straniero c’è senza dubbio la lingua. Capire e farsi capire sono un prerequisito fondamentale rispetto alla possibilità di integrazione nella società ospitante. Visto l’aumento degli stranieri residenti in Sardegna, le Acli provinciali di Cagliari hanno deciso di organizzare un Corso base di Italiano per stranieri: dieci lezioni da due ore ciascuna che si terranno ogni martedì e giovedì dalle 9.30 alle 11.30 a partire dal prossimo 18 giugno nella sede di viale Marconi, 4.

Obiettivo del percorso didattico, oltre a fornire una base di conoscenza utile in tutti i contesti della vita quotidiana, sarà preparare i corsisti per il CILS (Certificato Italiano come Lingua Straniera) i cui esami saranno organizzati successivamente in collaborazione con il Patronato Acli sulla base di una convenzione con l’Università di Siena.

Il CILS è una certificazione spendibile per l’ottenimento del permesso di soggiorno, l’inserimento nel mondo del lavoro, l’iscrizione alle Università italiane e per ogni ulteriore ambito d’uso in cui sia richiesta un’attestazione formale del livello di competenza in italiano.

Per maggiori informazioni e per le iscrizioni è possibile contattare la segreteria allo 07043039 oppure scrivere una mail ad acliprovincialicagliari@gmail.com