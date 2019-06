Approvato il Progetto Life Wolfalps EU per la salvaguardia del lupo nelle Alpi

La Commissione europea ha approvato una parte del progetto Life Wolfalps EU.

La durata è di 5 anni con inizio il 1° settembre 2019.

Il progetto è inserito nell’ambito del Programma europeo LIFE+Natura 2014 – 2020 che ha come obiettivo principale la ricerca della diminuzione dei conflitti con il lupo nei territori alpini.

Life Wolfalps EU prevede : l’organizzazione di squadre di pronto intervento composte da forestali, guardaparco, veterinari, periti agrari e tecnici faunistici, incaricate di recarsi presso le aziende oggetto di predazione per affrontare in maniera specifica i singoli casi e fornire le indicazioni per la risoluzione dei problemi; il potenziamento del monitoraggio della popolazione del lupo e l’assistenza tecnica alla formazione e alla comunicazione e il coinvolgimento degli agricoltori e dei cacciatori nelle azioni di progetto.

I partner dell’ambizioso progetto sono la Regione Piemonte e alcuni parchi regionali piemontesi, tra cui il Parco regionale delle alpi marittime, le Regioni Liguria, Lombardia e Valle d’Aosta, il Museo delle Scienze di Trento, i Carabinieri forestali, il Parco nazionale del Mercantour, l’Office National de la chasse e de la Faune Sauvage, l’Austria e la Slovenia.