All’autodromo di Vallelunga Michele Cuccu corre per il Round 3 del trofeo Yamaha R3 Cup

L’Autodromo di Vallelunga, intitolato a Piero Taruffi, ha ospitato il Round 3 del trofeo Yamaha R3 Cup all’interno della Coppa Italia Velocità.

Un weekend iniziato bene per il giovane pilota iglesiente Michele Cuccu.

Cuccu in forze al Team Motoxracing by S97 YRT ha chiuso i primi turni di libere in progressione.

Michele Cuccu si è trovato subito a suo agio con la sua Yamaha R3 riuscendo a conquistare il 15° posto in griglia su 32 partenti, con il tempo di 1’55”341.

La gara scatta alle 14:50 di domenica 9 Giugno, con il pilota di Iglesias che riesce a conquistare, immediatamente, due posizioni portandosi in tredicesima piazza.

Ma è proprio nelle fasi iniziali di gara che il giovane pilota sardo subisce un contatto da un altro pilota che lo porta fuori pista e gli fa perdere terreno.

Cuccu rientra in gara al 26° posto e inizia una disperata rimonta cercando di agguantare la zona punti sorpasso dopo sorpasso.

Al termine dei 10 giri di gara, Michele passa sotto la bandiera a scacchi al 18° posto assoluto e 12° nella categoria Juniores.

La classifica generale ora vede Cuccu al 9° posto Juniores con 26 punti e 15° assoluto, grazie agli 11 punti conquistati nelle gare precedenti.

Cuccu si è posizionato bene nonostante l’incidente di gara che non andrà ad intaccare la crescita del giovane talento sardo, allenato dal padre Mario Cuccu, istruttore di guida FMI presso la scuola Lorenzo Motorbike Sardegna.

Dello stesso parere il Team Manager Sandro Carusi, Letizia Marchetti e Sergio Benvenuti, che hanno inserito Michele nel Biblion Blu Rider, il progetto dedicato alla valorizzazione dei giovani del Team Motoxracing.

Il prossimo appuntamento è per il 7 Luglio all’Autodromo del Mugello, per il Round 4 del campionato Yamaha R3 Cup.