Alghero-Seconda edizione per il Festival Jazz Alguer e per il concorso per i giovani Jazz Alguer Mediterrani

Il pianista francese Etienne Manchon con il suo trio, le catalane Escarteen Sisters e tre formazioni italiane: il trio sardo Trikáranos, Camilla Battaglia e Sara Battaglini con i rispettivi progetti sono i cinque finalisti della seconda edizione di Jazz Alguer Mediterrani.

Si tratta di un concorso per giovani band inserito, anche quest’anno, nel più ampio cartellone di Jazz Alguer, la rassegna organizzata ad Alghero dall’associazione culturale Bayou Club-Events con la direzione artistica di Paolo Fresu.

Domenica sera, 9 giugno, a partire dalle 21 e con ingresso gratuito al pubblico, si contenderanno la vittoria, sul palco allestito nel Largo San Francesco, questi giovani musicisti.

In quindici minuti, ogni band dovrà esprimere il meglio della propria proposta artistica per conquistare le preferenze della giuria del contest.

La giuria è composta da Nick The Nightfly, musicista, deejay e voce storica della radio, da Paolo Fresu e dal contrabbassista Salvatore Maltana, coordinatore artistico di Jazz Alguer. Ne fanno parte quest’anno altri due volti noti del panorama jazzistico: il pianista Roberto Cipelli e la cantante Francesca Corrias.

Al termine delle esibizioni i giurati trarranno le valutazioni e decreteranno i vincitori che potranno ottenere una borsa di studio del valore di cinquemila euro da destinare ad attività di formazione e crescita artistica, come corsi di specializzazione, la produzione e/o la pubblicazione di un disco o di un altro progetto musicale.

Come già nella prima edizione, il concorso è riservato a giovani formazioni provenienti da paesi dell’area mediterranea, di età media non superiore ai trentacinque anni e con non più di due album già pubblicati.

Nessuna restrizione riguardo ai generi musicali ammessi, ma come requisito indispensabile è richiesta l’originalità dei brani proposti.

Sono state quarantuno le formazioni iscritte tra le quali la giuria ha selezionato le cinque finaliste in gara domenica sera.