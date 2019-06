Alghero- I candidati sindaci firmano la carta degli impegni per i bambini e le bambine

“Cominciate col fare ciò che é necessario, poi ciò che é possibile. E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile”.

Questa citazione di San Francesco precede i quindici punti sottoposti ai candidati sindaco dagli studenti del progetto A scuola di Notizie durante il confronto organizzato al Bicycle Cafè, mercoledì 5 giugno e, divenuto l’occasione per chiedere ai candidati un impegno concreto a favore dell’infanzia nella prossima legislatura.

Nel corso della giornata sono state sottoposte ad ogni candidato dieci domande che hanno soddisfatto la curiosità dei dieci bambini presenti, domande che potevano avvicinarsi al mondo dell’infanzia come per esempio: “Fin da piccolo volevi fare politica?”, oppure “Perché non c’è nessuna donna candidata?” e ancora “E’ prevista la ristrutturazione degli edifici scolastici?”.

Sono state sviluppate poi tante richieste che riguardavano le urgenze dell’infanzia: sulle piste ciclabili per collegare le scuole cittadine o alle palestre per l’educazione fisica in orario scolastico.

Gli studenti hanno poi toccato diversi temi per concludere il confronto con la lettura dei quindici punti stilati sulla base delle necessità emerse durante l’anno di attività.

Quindici punti che coinvolgono la città e la collaborazione di altri enti con i quali sarà necessario coordinarsi per il raggiungimento dei risultati.

L’evento è stato commentato da Bruno, da Conoci e da Ferrara.

I candidati si sono impegnati a fare il possibile perché la volontà di soddisfare le richieste e creare una città con i bambini e per i bambini è un impegno importante.