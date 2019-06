Alghero- Claudio Simbula presenta il libro Professione Robot

Claudio Simbula presenta ad Alghero il libro Professione Robot.

Viviamo un’epoca sempre più robotica e digitale. Come cambieranno le nostre vite con l’ingresso di tecnologie sempre più immersive? I robot lavoreranno al posto degli esseri umani? Che tipo di futuro ci sarà per l’uomo?

Sono queste le domande che si è fatto Claudio Simbula, giornalista pubblicista di Alghero, autore del libro Professione Robot 2.0, pubblicato dalla casa editrice milanese Le Dizioni.

Il libro verrà presentato mercoledì 26 giugno alle 19.00 nella libreria Cyrano di Alghero, in via Vittorio Emanuele 11, durante un incontro con il pubblico moderato da Ignazio Caruso.

“Segretarie, giornalisti e tassisti. Operai specializzati, infermiere e scrittori. Sono solo alcune delle professioni che, in un futuro ormai dietro l’angolo, saranno svolte almeno in parte da robot. Gli umanoidi, sempre più complessi, affidabili e convenienti, hanno ormai varcato il confine delle grandi fabbriche e si avvicinano a noi: invadono il settore del commercio e della piccola industria e arrivano addirittura a minacciare le professioni intellettuali”.

Questo libro, ricco di riferimenti e prove sul campo, aggiorna i lettori sulle evoluzioni più recenti del fenomeno.

Professione Robot 2.0 è un’opera che getta uno sguardo al futuro più prossimo, osservando una società sempre più digitale e tecnologica, dove le macchine occupano costantemente nuovi posti di lavoro.

Dall’agricoltore all’operaio, passando per l’infermiere, il commesso, l’artigiano e il vigile del fuoco. Nessuno è escluso, neanche i cosiddetti “colletti bianchi” ed i mestieri più specializzati come avvocati, giornalisti, medici, consulenti e professori: l’automatizzazione dei lavori è un processo in corso che abbraccerà sempre più settori.



“È in atto una rivoluzione importante, che è bene conoscere – sottolinea l’autore – L’obiettivo di questo libro è quello di invitare a capire il momento storico che stiamo vivendo e quelle che saranno le conseguenze sulla vita delle persone. La continua automatizzazione e l’arrivo di sempre più macchine non è necessariamente negativo, anzi: può migliorare la vita di tutti e aprire a nuovi modelli sociali ed economici, che garantiscano una maggiore equità. Ma bisogna iniziare a pensarci ora”.