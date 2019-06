Al via la prima edizione del concorso fotografico “No Photo Reposare”

Il contest è uno strumento di racconto e conoscenza del territorio e delle culture attraverso il linguaggio universale della fotografia che, sviluppandosi interamente sul web, si rivolge ad un pubblico mondiale ed eterogeneo per preparazione tecnica e livelli di comunicazione. Stimolare le nuove generazioni sui temi del turismo culturale e della sua destagionalizzazione è da sempre al centro delle attività della Federazione delle Associazioni Sarde in Italia (www.fasi-italia.it) e del Coordinamento Giovani, particolarmente sensibile alla tutela del patrimonio artistico e culturale, al rispetto delle tradizioni e a uno sviluppo di un turismo non solo balneare in Sardegna. Per partecipare al concorso chiunque abbia raggiunto la maggiore età potrà inviare all’indirizzo mail concorsi@byesardegna.it una fotografia inedita per raccontare il proprio “viaggio culturale”.

E’ ammessa un’unica immagine per partecipante, da inviare unitamente al modulo di iscrizione entro il 31 agosto 2019 – dal fotoreportage, al ritratto, dall’evento culturale al paesaggio urbano – purché coerente con i temi del concorso. La partecipazione è gratuita.

Il Coordinamento Giovani F.A.S.I. premierà i migliori contenuti fotografici con un montepremi complessivo di € 2.500 suddiviso in: • 1 premio scelto online dal più votato sulla pagina Facebook ByeSardegna fra tutte le fotografie partecipanti; • 4 premi individuati da una giuria di esperti per ciascuna categoria in gara (Autunno – Inverno – Primavera – Estate). Tutti gli aggiornamenti e le foto in gara saranno anche visibili sui canali Facebook (@ByeSardegna) del concorso e utilizzando gli hashtag ufficiali sui social network #nophotoreposare e #giovanifasi.

I vincitori del concorso saranno annunciati e premiati a Padova sabato 5 ottobre 2019 in occasione dell’inaugurazione della mostra delle prime 5 immagini di ogni categoria e della foto vincitrice del premio web. La mostra sarà poi esposta a Firenze, Rivoli e in Lombardia. Tutte le informazioni, le modalità di partecipazione e il regolamento completo sono disponibili sul sito www.byesardegna.it