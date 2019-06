Aifa ritira il medicinale MINIRIN/DDAVP per il trattamento del diabete.

L’Aifa, l’Agenzia Italiana del Farmaco, ha disposto il ritiro dalle farmacie delle compresse MINIRIN/DDAVP della ditta Ferring SpA.

Ad essere stato ritirato è in particolare l lotto n. R11009A scad. 10-2022 della specialità medicinale MINIRIN/DDAVP*30CPR SUBL 60MCG – AIC 023892096.

Il provvedimento, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, si è reso necessario a seguito della comunicazione da parte della ditta concernente reclami relativi a sapore più salato del consueto delle suddette compresse.

Minirin/DDAVP è indicato per il trattamento del diabete insipido centrale e per il trattamento dell’enuresi notturna primaria in pazienti (dai 5 anni di età) con normale capacità di concentrare le urine.

Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute Aifa è invitato a voler procedere con gli adempimenti necessari per la verifica del ritiro avviato dalla ditta.