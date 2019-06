Ad Alghero arriva il dj Marco Cavax

Questo venerdì, 28 giugno, arriva ad Alghero Marco Cavax, uno dei Dj più in voga del momento.

Lo show è offerto dai noti locali della movida algherese, Maracaibo e Kelu, sul lungomare fronte spiaggia San Giovanni.

Marco Cavax, premiato nel 2016 con il Dance Music Award, è uno dei più pochi veri protagonisti del circuito dei fashion club italiani ed europei. E’ il dj del Papeete Beach di Milano Marittima e porta pure in giro il sound di una delle spiagge più famose d’italia in party scatenati.

Marco Cavax con suoi dj set tocca tutte le località più esclusive da Forte dei Marmi al Salento, da Madonna di Campiglio a Cortina e St. Moritz, sino ad Alghero.

La sua musica è proprio quella che gli ospiti dei club vorrebbero sentire, anche se non lo sanno.

Dal Twiga (Forte dei Marmi) al Fellini (Milano), dal Coco Beach (Desenzano del Garda) al Victory (Vicenza), dal The Club (Milano) al Des Alpes (Campiglio), dal Jubilee (Bari) al Villa Bonin (Vicenza), da La Zangola (Campiglio) al Diamond (St. Moritz), dal Sopravento (Porto Cervo) ed ora anche al Maracaibo e al Kelu di Alghero.

Marco Cavax non si ferma un attimo. Eppure sorride sempre, perché sa di fare il lavoro più bello del mondo e qualcuno deve pur farlo. Trendsetter di fatto, porta la barba da quando farlo non era ‘di moda, appassionato di tecnologia e comunicazione e non solo di musica, Cavax non si limita ai locali.

Spesso fa ballare i party di top brand come Calzedonia, Intimissimi, Mediaworld, Max, Kraft e con la sua musica ha deliziato gli ospiti della festa di chiusura della festa di chiusura della Mostra del Cinema di Venezia.

Lo show musicale al Maracaibo e al Kelu inizierà già dalle ore 18 con i Dj resident Steven M, Mr Joker e Flauoz per poi proseguire alle 23 con Marco Cavax.