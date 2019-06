Acli Cagliari: domani il convegno su Cristianità e Politica

È in corso da mercoledì all’Hostel Marina il Campo Estivo Nazionale dei Giovani delle Acli. Circa 50 giovani da tutta Italia sono nel Capoluogo per confrontarsi su Comunicazione, Europa, e impresa sociale. Domani è previsto il convegno di chiusura sul valore della cristianità in politica con i vertici nazionali delle Acli: tra gli ospiti il presidente nazionale Roberto Rossini.

La cristianità è ancora un valore in politica? Qual è l’importanza di portare avanti nella vita pubblica la fede e i valori che rappresenta? Cosa significa essere cittadino e cristiano oggi? Sono questi gli interrogativi al centro della mattinata di studio prevista per domani a partire dalle 10, nei locali dell’Hostel Marina (Scalette San Sepolcro).

L’incontro chiuderà Generazione Peer2Peer, campo estivo organizzato dai Giovani delle Acli in collaborazione con Acli Cagliari, ANG (Agenzia nazionale per i giovani), C.a.s.m.i. (Comitato Associazioni sarde per la mobilità internazionale) e da Next Nuova economia per tutti.

A riflettere assieme ai circa cinquanta ragazzi arrivati da tutta Italia per la quattro giorni cagliaritana ci saranno il vescovo di Cagliari Arrigo Miglio, il presidente nazionale di Acli Roberto Rossini, il vicepresidente nazionale per il settore Giovani di Azione Cattolica Michele Tridente, e il rappresentante della Comunità di Sant’Egidio in RetinOpera Filippo Sbrana e il presidente di Acli Cagliari Mauro Carta.

«L’incontro di domani rappresenta il culmine del Campo di quest’anno – spiega il cagliaritano Giacomo Carta, coordinatore nazionale dei Giovani delle Acli e moderatore dell’incontro –. Portare in Sardegna questi cinquanta ragazzi per l’edizione 2019 è stato molto importante: abbiamo il compito di formarli affinché possano migliorare le loro competenze, tornare nei propri territori e proseguire nell’azione quotidiana all’interno dei loro gruppi con una maggiore efficacia. Uno dei nostri obiettivi è quello di dare a questi ragazzi strumenti concreti per combattere la disoccupazione giovanile e porsi come riferimento per coloro che li circondano».

Nel corso del Campo si sono affrontati diversi temi di attualità attraverso il confronto con esperti e professionisti. Dopo l’assemblea generale GA e dall’incontro con i presidenti di Acli Sardegna, Franco Marras, e Acli Cagliari Mauro Carta di mercoledì si è parlato di comunicazione con il responsabile Ufficio Stampa Acli Nazionali Luca Rossi e del responsabile Servizio Comunicazione e Marketing Patronato ACLI Edi Da Ros, e di impresa sociale, con i referenti dell’associazione Next.

Quindi si è parlato delle opportunità offerte dall’agenzia nazionale per i giovani con il direttore Domenico DeMaio.

IL PROGRAMMA DI OGGI

La terza giornata si apre con la palestra di progettazione europea, a cura dell’Agenzia nazionale per i giovani. Si parlerà quindi di comunicazione politica assieme al giornalista neo deputato Andrea Frailis. In serata sono previsti un workshop su comunicazione non formale e competenze trasversali a cura del C.A.S.M.I. e un laboratorio folkloristico tenuto dall’associazione Su Masu.