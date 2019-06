A Roma Business Forum Italia-Bielorussia, un’occasione anche per le imprese della Sardegna

In occasione della riunione della “Commissione Intergovernativa Italia – Belarus per lo sviluppo dei rapporti economici”,su iniziativa dell’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e della CNA, e, in collaborazione con le Istituzioni bielorusse (Ministero degli Esteri Repubblica Belarus, Camera di Commercio e Industria della Bielorussia e altre istituzioni economico finanziarie di questo paese) si terrà a Roma il 24 giugno 2019 il Business Forum Italia-Bielorussia – l’appuntamento alle ore 10:30 presso l’Auditorium CNA, Piazza M. Armellini, 9-A.

I settori focus saranno: Agricoltura, Food processing, Meccanica, Abbigliamento, Calzature, Arredamento, Complemento d’arredo, Farmaceutico, Energie Rinnovabili e ICT.

Le imprese della Regione Sardegna interessate possono aderire e registrarsi a tale Forum contattando gli uffici commerciali dell’Ambasciata bielorussa a Roma:

belarus.commerciale@gmail.com

Irina Arzhankova

La partecipazione al Forum è totalmente gratuita!

I rapporti tra Sardegna e Bielorussia

Nel corso dell’ultimo decennio, è stata particolarmente intensa la collaborazione istituzionale tra la Regione Sardegna e la Repubblica Belarus, che ha favorito altresì la stipula di diversi accordi che, partendo dall’Accordo di cooperazione fra Regione Sardegna e Regione di Minsk stipulato nel 2012, ha portano ad una serie di intese, collaborazioni e progetti comuni fra università, enti di ricerca e scientifici, organizzazioni sociali e culturali dei due territori e la partecipazione congiunta a bandi internazionali.

Come si evince dall’analisi del contesto economico del rapportoInfoMercatiEsteri pubblicato il28/05/2019, la Bielorussia si colloca attualmente tra i Paesi più interessanti dell’Europa Orientale, negli ultimi anni si è assistito a una decisa crescita dell’economia bielorussa, proprio in concomitanza con la parziale normalizzazione delle relazioni con l’Unione Europea, il PIL del Paese è cresciuto del 2,4% e quasi del 4% nel 2017 e nel 2018. Per il periodo 2019-2023 la Banca Mondiale prevede una crescita media del 2% annuo. Nel complesso, quindi, il Paese offre interessanti opportunità.

Elemento di particolarmente importanza, è la partecipazione, come paese fondatore, all”Unione Economica Eurasiatica con Russia, Kazakhstan, Armenia e Kirghizistan, potenziale bacino pari a circa 180 milioni di consumatori, terzo mercato mondiale stimato in un PIL complessivo di circa 4.500 miliardi di US$ destinato a porsi come nuovo polo di sviluppo economico per i Paesi Europei nella commercializzazione di prodotti, realizzazione di progetti d’investimenti.

In Bielorussia, l’Italia è percepita come un partner serio e affidabile, i cui prodotti sono sinonimo di qualità, stile, gusto, cultura, creatività, eleganza. Alta tecnologia, impianti, macchinari, beni strumentali e prodotti ad alto valore aggiunto rappresentano i settori di punta del nostro export così come i comparti tradizionali dell’agroalimentare, arredamento e abbigliamento. Si tratta di un tangibile vantaggio che facilita la cooperazione.

Interessanti sono anche le potenzialità del settore turistico, con l’Italia fra le mete più ambite del turismo bielorusso in uscita, che vede da settembre anche la partenza di un volo charter diretto fra Minsk e la Sardegna che risponde ad una importante e condivisa logica di destagionalizzazione dei flussi.

Per le imprese interessate al mercato bielorusso vi sono diverse possibilità offerte da SIMEST (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti), che ad esempio può contribuire fino al 49% alla capitalizzazione di società italiane costituite all’estero, e da SACE, che offre schemi efficaci di garanzia all’esportazione.

Il Business Forum Italia – Belarus rappresenta per le imprese della Sardegna una opportunità di conoscenza di questo mercato e di ampliamento della rete dei contatti commerciali.

Nota: l’analisi del contesto economico è tratta dal rapporto InfoMercatiEsteri pubblicato dalla Farnesina il 28/05/2019: http://www.infomercatiesteri.it/public/rapporti/r_60_bielorussia.pdf