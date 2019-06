A Nuoro Start Cup 2019

Sarà l’occasione per conoscere le modalità di partecipazione alla competizione che quest’anno si caratterizza per una importante novità: tre premi per le migliori idee di impresa dedicate alle imprese culturali e creative della Sardegna per il Distretto Culturale del Nuorese ‘Atene della Sardegna’. In palio 6.000 euro per la migliore idea di impresa e, a seguire, 3.000 e 1.000 euro.

Il 2 luglio, presso Piazza Satta, quattro testimonial d’eccezione racconteranno la loro esperienza di impresa e cultura, idee e proposte per il futuro: lo scrittore e presidente del Festival L’Isola delle Storie Marcello Fois, Luigi Cocco dello Studio di comunicazione Inoke, Mario Paffi del Museo delle Maschere di Mamoiada e Paolo Costa di Eager Srl e Heart of Sardinia. Sarà l’occasione per ricevere informazioni da esperti, usufruire della consulenza dei referenti della Start Cup e del Banco di Sardegna e tanti gadget!

L’evento avrà inizio alle 10.30 con la conferenza stampa con i giornalisti, organizzatori e rappresentanti degli enti patrocinatori e degli Sponsor, e si concluderà con un aperitivo con testimonial, esperti, maker e giovani innovatori.

L’evento è gratuito.

IL PROGETTO

Start Cup Sardegna 2019 – XII edizione

La Start Cup è la competizione nazionale presente in Sardegna dal 2008, che nasce dalla collaborazione fra gli uffici di Trasferimento Tecnologico delle Università di Sassari e di Cagliari che si concentra nei settori Life Science, ICT, Agrifood – Cleantech, Industrial.

Le imprese dovranno dichiarare nella proposal la loro intenzione di partecipare sia alla Start Cup Sardegna che alla Sezione speciale dedicata al Distretto Culturale del Nuorese. Le idee di impresa dovranno essere coerenti con gli obiettivi generali e specifici del Piano di fattibilità del Distretto Culturale del Nuorese e con le azioni individuate e dovranno contribuire alla promozione complessiva delle attività del Distretto. I team vincenti avranno a disposizione spazi gratuiti nel Bulding del distretto al momento in cui si renderà disponibile e saranno proposti per percorsi di mentorship.

Possono partecipare alla Start Cup Sardegna, sia idee di business collegate al mondo della ricerca che provenienti da soggetti esterni alle università, presentati da gruppi composti da almeno due persone. Possono partecipare anche le imprese in forma di società, purché non costituite prima del 1 gennaio 2019.

Le idee imprenditoriali (Business idea) devono essere presentate, accompagnate da un video elevator pitch, utilizzando la procedura on line entro il 15 luglio alle ore 13.00.

Start Cup Sardegna si svolge da maggio a ottobre 2019 e si articola in più fasi: formazione, selezione e mentoring.

Fase della formazione all’autoimprenditorialità

La Start Cup si caratterizza anche per un percorso di accompagnamento e formazione per la creazione di idee di business. Sono previsti, inoltre, diversi seminari gratuiti di orientamento imprenditoriale che vertono su creazione e gestione d’impresa, strategia aziendale, marketing, organizzazione, finanza e tutela della proprietà intellettuale.

Nuoro: 27 giugno e 4 luglio, dalle 15.00 alle 17.00, Camera di Commercio

Fase della selezione di massimo 10 idee per la fase successiva della Start Cup;

Fase del percorso intensivo di mentoring per le 10 idee selezionate.

La Finale della Start Cup Sardegna 2019 avrà luogo giovedì 24 ottobre.

Nel corso della cerimonia di premiazione, tutti i gruppi finalisti presenteranno la propria idea al pubblico attraverso un elevator pitch e si conosceranno e ufficializzeranno i 3 gruppi vincitori. I primi tre classificati della Start Cup 2019 Sardegna avranno la possibilità di partecipare alla fase nazionale, il 17° Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI) che si terrà a Catania il 28 e 29 novembre 2019.

L’iniziativa è organizzata dagli Uffici per il Trasferimento Tecnologico delle Università degli Studi di Sassari e di Cagliari.

PER PARTECIPARE: www.startcupsardegna.it