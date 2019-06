A Cabras Pescatori per un giorno con FLAG Pescando

Nell’ambito del progetto “Scoprendo”, a cura del FLAG Pescando in collaborazione con la società cooperativa ALEA Ricerca & Ambiente, si avviano a conclusione le attività di sensibilizzazione, a carattere informativo ed educativo, rivolte alla popolazione locale ed alle scuole, con l’obiettivo di favorire la conoscenza dei sistemi di pesca e per favorire il consumo del pesce locale e delle specie ittiche considerate povere e di scarso interesse commerciale.

L’ultimo appuntamento, rivolto esclusivamente a persone adulte ma che hanno ancora la curiosità e la voglia di “scoprire giocando”, caratteristica dei più giovani, si è svolto oggi 15 giugno a Cabras, grazie alla collaborazione del Nuovo Consorzio Cooperative Pontis di Cabras, dove un nutrito gruppo di persone si sono cimentate nella cattura dei pesci in collaborazione con dei pescatori professionisti.

I partecipanti, sono stati accolti presso l’approdo per la pesca vagantiva antistante lo Stagno di Cabras, lungo la via Tharros a Cabras, dalle Guide Ambientali Escursionistiche di ALEA, che successivamente hanno accompagnato il gruppo nella Peschiera di Sa Mardini, dove i partecipanti, sempre assistiti dai pescatori del Consorzio Pontis e le guide di ALEA, si sono cimentati nella vera e propria pesca all’interno dei lavorieri.

Al termine delle operazioni di cattura del pesce, pescatori, guide e partecipanti si sono ritrovati negli accoglienti locali dell’Ittiturismo Sa Pischera ‘e Mar’e Pontis, dove è stato servito uno spettacolare aperitivo e un’ampia gamma di stuzzichini a base di specialità della peschiera, offerto dal FLAG Pescando e dalla Cooperativa ALEA.

“Attraverso questa giornata, abbiamo cercato di coinvolgere tutte le fasce della popolazione – ha spiegato il presidente del FLAG, Alessandro Murana – così anche gli adulti hanno avuto modo di avvicinarsi in prima persona al mondo della pesca, per scoprire l’importanza della valorizzazione dei prodotti ittici dei nostri stagni e del nostro mare. Questa sarà sicuramente un’esperienza che avrà risvolti positivi per l’incentivazione del consumo del pescato locale, che è uno degli obiettivi prioritari che il FLAG Pescando vuole perseguire”.

