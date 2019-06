17° motoraduno regionale Lambretta Club Sardegna: Sassari- Alghero 29 e 30 giugno 2019

L’incontro motoristico è stato organizzato da un gruppo di appassionati sassaresi aderenti al Lambretta Club Sardegna con sede a Nuoro, ed ha ottenuto il patrocinio della Provincia di Sassari, del Comune di Sassari, del Comune di Alghero e del Comune di Muros e il contributo di diversi sponsor commerciali. Il programma della due giorni è nutrito e ricco di appuntamenti.

Si inizia a Sassari con il PRE-RADUNO, sabato 29 giugno, dove alle 14:00 è fissato il ritrovo per “Un caffè tra amici” presso piazza Università, con iscrizioni presso il “Bar Università” di Nanni Masala, anch’esso noto appassionato dello storico scooter Innocenti.

Dopo l’esposizione statica dei mezzi e il saluto dell’amministrazione comunale seguirà una “Incursione” cittadina a Sassari ed extra cittadina con arrivo a Muros alle ore 18:00. Breve esposizione statica in Piazza Repubblica e rinfresco offerto dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Federico Tolu e dalla locale Pro Loco.

Il rientro a Sassari è previsto per le ore 19:30 con una concentrazione degli scooter e un aperitivo presso “BNO” Birreria di Nord Ovest, Piazza Tola. Non può mancare la cena tipica sassarese presso il locale gastronomico tradizionale “Piccolo Club”, via Sant’Elisabetta 30, cui seguirà, sempre in Piazza Tola un DJ Set scooteristico aperto a tutti promosso sempre dalla “BNO”.

Non meno impegnativo il RADUNO vero e proprio, con appuntamento ad Alghero domenica 30 giugno alle 8:30. L’accoglienza dei partecipanti, l’iscrizione e consegna kit partecipazione avverrà presso il “Mar del Plata Caffè”, nel lungomare Garibaldi. Dopo l’esposizione statica dei mezzi e il saluto dell’amministrazione comunale algherese si partirà per il tour turistico “Lambretta su gomma” alla volta dell’Argentiera, con sosta aperitivo e successivo rientro al punto ristoro programmato presso l’Agriturismo “Il Porticciolo”, dove, seguiranno premiazioni per la Lambretta elaborata, la Lambretta classic, il Lambrettista più giovane e il Lambrettista più anziano.

Giochi di abilità scooteristica chiuderanno il pomeriggio ma non di certo la serata.

È infatti previsto un POST-RADUNO aperto a tutti gli amanti delle due ruote con aperitivo e DJ Set scooteristico presso il “Baretto di Porto Ferro” fino a notte fonda.

È la prima volta che il raduno regionale si svolge nel nord Sardegna. Questa è una grande soddisfazione per tutto il Lambretta Club Sardegna e per gli appassionati che contribuiscono a conservare e far rivivere, ancora oggi, il mito sempre verde di una moto che ha contribuito a fare la storia dell’Italia del dopoguerra fino agli anni settanta del secolo scorso.

Per informazioni e iscrizioni, oltre alle pagine social, è possibile rivolgersi al “Bar Università” a Sassari.

https://www.facebook.com/events/437893240107692/ Mail: 17.raduno.lambretta@gmail.com