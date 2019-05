WRC: 11 gli equipaggi di Autoservice Sport ai mondiale di rally 2019

Undici gli equipaggi Gialloblu del Team Autoservice Sport tra i 94 iscritti del Rally Italia Sardegna, valido come ottava prova del Campionato Mondiale Rally, in programma dal 13 al 16 giugno prossimo, organizzato dall’Aci Italia con il supporto della Regione Sardegna, e valido anche per il Wrc2 Pro, il Wrc 2 ed il Mondiale Junior.

La scuderia del Nord Sardegna, del Patron Cenzo Ledda, è arrivata in pochissimo tempo anche nella penisola conquistando piloti e copiloti di tutte le specialità del mondo del motorsport. La prova italiana del Fia World Rally Championship sarà un’importante vetrina mondiale per la scuderia sarda.

Gli equipaggi:

Giancarlo Pusceddu- Pietro Paolo Cottu (SKODA FABIA R5), Francesco Marrone-Francesco Fresu

(PEUGEOT 208T16). Fabio Biolghini-Stefano Pudda (SKODA FABIA R5), Giuseppe Dettori-Carlo Pisano

(SKODA FABIA R5), Giuseppe Messori-Guido Pulici (MITSUBISHI EVO X), Andrea Gallu-Giuseppe

Pirisinu (PEUGEOT 208 R2), Alessandro Leoni-Loretta Arca (PEUGEOT 208 R2), Giovanni MartinezMarco Demontis (FORD FIESTA R2), Sergio Emiliano Biondi-Gaston Arguello (CITROEN DS3 R1),

Giovanni Di Luigi-Barbara Diodato (PEUGEOT 106) e Raffaele Donadio-Antonio Barbato (CITROEN DS3

R1).

Gli equipaggi Gialloblu del Team Autoservice Sport si sfideranno con altre 23 nazionalità in gara: oltre l’Italia, Francia, Finlandia, Gran Bretagna, Irlanda, Norvegia, Estonia, Belgio, Spagna, Polonia, Giappone, Romania, Russia, Repubblica Ceca, Svezia, Bolivia, Argentina, Paraguay, Germania, Lettonia, Austria, Stati Uniti e Svizzera.