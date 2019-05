Waiting for AteneiKa – la musica in vetrina- animerà la primavera Cagliaritana

Venerdì 10 e sabato 11 il centro di Cagliari, nello specifico gli spazi del Mush (Corso Vittorio Emanuele, 57) saranno animati da Waiting for AteneiKa -la musica in vetrina- dalle ore 18.00 alle 24.00.

L’ingresso sarà gratuito e l’intero evento sarà caratterizzato dal colore rosa- il colore scelto per quest’anno da AteneiKa e che condrasstinguerà la programmazione musicale dell’edizione 2019.

Waiting For AteneiKa vede protagonisti alcuni musicisti cagliaritani in vetrina, si tratta di una anticipazione musicale con un assaggio di quello che AteneiKa – Sport, Music and You, il festival che mette al centro l’aggregazione attraverso lo sport e la musica, offrirà durante la programmazione serale a Cagliari a partire dal 31 maggio sino al 9 giugno negli spazi del CUS Cagliari.

Venerdì 10 maggio nella vetrina del Mush suoneranno Soaked in Soul e a seguire Modigliani, il nuovo progetto del cantante e pianista Francesco Addari, che per l’occasione presenta i suoi ultimi lavori.

Mentre Sabato 11 maggio sempre in vetrina si esibiscono dj Luma e a seguire Dj Venc & Ettore Diana al Sax.

Come da tradizione, anche durante queste due serate, gli ospiti saranno coinvolti dagli animatori e dalle mascotte AteneiKa che sfideranno i partecipanti con giochi e attività ludiche che metteranno a dura prova le capacità sportive di tutti. L’evento è realizzato grazie alla collaborazione dei nuovi sponsor Nastro Azzurro e Aperol Spritz.

Per l’occasione, tutti i partecipanti potranno acquistare la maglia ufficiale AteneiKa in edizione limitata.

La vera manifestazione AteneiKa prevede, come ogni anno, 10 giornate di gare, grandi concerti ed eventi formativi – sempre ad ingresso gratuito – incentrate sui tre valori promotori: aggregazione, benessere e condivisione.

L’edizione 2019 prevede 10 eventi, tra live e dj-set, ad ingresso gratuito con i grandi nomi del panorama musicale nazionale e internazionale come Motta, The Pigeon Detectives, Tre Allegri Ragazzi Morti, Rancore, Cor Veleno, La Rappresentante di Lista, Massimo Pericolo, Bunna (dj-set) Gomma, Any Other, Daniele Celona, Doll Kill, Lilies in Mars che dal 31 maggio al 9 giugno si esibiranno presso gli spazi del CUS Cagliari.

Si tratta di una manifestazione unica nel suo genere nell’isola, in grado di portare nel capoluogo sardo le novità della musica contemporanea, passando attraverso i generi più distanti tra loro, sfidando ogni schieramento: rock, hip hop, punk, elettronica e cantautorato italiano.

Qui di seguito presentiamo il programma completo:

Venerdì 31 maggio: Cerimonia e Party inaugurale

Sabato 1 giuno: proiezione finale Champions League, Bunna (dj-set)

Domenica 2 giugno: Gomma, Tre Allegri Ragazzi Morti

Lunedì 3 giugno: Doll Kill, Cor Veleno

Martedì 4 giugno: Daniele Celona, La Rappresentante di Lista

Mercoledì 5 giugno: Any Other, The Pigeon Dectetives

Giovedì 6 giugno: Lilies on Mars, Motta

Venerdì 7 giugno: Massimo Pericolo, Rancore

Sabato 8 giugno: Party conclusivo in collaborazione con Pride Sardegna

Domenica 9 giugno: Cerimonia conclusiva con le premiazioni dei tornei sportivi