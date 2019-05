Voci varie per Monumenti Aperti. La musica come protagonista dell’edizione 2019

In occasione dell’edizione 2019 di Monumenti Aperti sabato 11 maggio 2019 la Chiesa Cristiana Evangelica, in Viale Regina Margherita (Ca), ore 19.00 ospiterà l’evento Voci varie per monumenti aperti.

Anche quest’anno Studium Canticum partecipa a Monumenti in musica nella bella cornice della Chiesa Cristiana Evangelica di Cagliari, luogo di cultura cittadina dove la musica ha sempre un posto d’onore.

Ad animare la serata lo Studium canticum, diretto da Stefania Pineider, verrà accompagnato dall’esibizione dell’abruzzese Coro Aristotele Pacini, ensemble a voci pari maschili di Atri.

Si tratta di un coro attivo dal 1987, sul territorio nazionale e internazionale, che diretto da Fabio d’Orazio, delizierà gli spettatori attraverso un repertorio che da Mendelssohn arriva fino ai giorni nostri, con una immancabile escursione nel folclore abruzzese.

Ingresso libero e aperto a tutti