Via alla Quarta Edizione delle Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche 2019

Domani, 24 maggio inizieranno in tutta Italia le Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche.

Per l’occasione sono previsti ben 150 eventi gratuiti in tutte le regioni italiane. L‘Italia è infatti il Museo della Biodiversità, dell’Archeologia, della Storia, della Geologia, della Cultura, del Territorio, con i suoi borghi, le sue epoche e le sue diversità. L’Italia è il Paese amato ed in quanto tale le Guide Ambientali Escursionistiche vogliono raccontarne la sua cultura ogni giorno con costanza, passione, professionalità, preparazione e cuore.

A partire da questo weekend allora si potrà andare a passeggio per l’Italia grazie alle Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche previste a partire dal 24 Maggio al 2 Giugno 2019 per la Quarta Edizione.

In Sardegna sono stati organizzati per l’occasione diversi eventi:

#CamminaNatura: TRA I TACCHI DI ULASSAI – 31.05.2019 – Ulassai

Il Programma prevede una bella escursione pensata per conoscere una parte del bellissimo territorio di Ulassai. In quest’occasione si potranno osservare alcune opere della famosa artista Maria Lai e si attraverserà il canyon di Sa Tappara che, con le sue spettacolari pareti calcaree, è diventata meta degli arrampicatori di tutto il mondo. Si salirà poi nel cuore dei tacchi tra grotte, punti panoramici e verdi boschi di leccio.

#CamminaNatura: COCCORROCCI COSTIERA E PISCINE NATURALI – 27.05.2019

E’ un immersione nel territorio dell’Ogliastra tra mare e montagna attraverso un trekking che si snoderà attraverso vecchi sentieri e carrarecce che si affacciano sul mare per poi rientrare nel cuore del Monte Ferru per ammirare le splendide piscine naturali incastonate roccia e circondate da una vegetazione rigogliosa.

Mercoledì 29 Maggio – Caprera

Attraverso questo sentiero si avrà la possibilità di visitare la fortificazione di Candeo (costruita tra la prima e la seconda guerra mondiale) per poi proseguire lungo costa in direzione Cala Napoletana, in uno dei luoghi più affascinanti dell’isola di Caprera.

Venerdì 24 Maggio – Dune a Castiadas (Cagliari)

Il programma prevede un’escursione naturalistica sulla costa per conoscerne la storia e le curiosità del paesaggio. In tale occasione si ripulirà anche un tratto di spiaggia approfondendo il discorso della sostenibilità ambientale e delle nuove proposte in alternativa alla plastica “usa e getta “.

Tesori e Segreti del Borgo – Venerdì 31 Maggio – Laconi (Oristano)

Giornata volta alla scoperta del patrimonio storico-naturalistico di Laconi, borgo alle porte della Barbagia.

Capoferrato il Sentiero Geologico – Domenica 2 Giugno – a Muravera

Escursione lungo un vero e proprio sentiero geologico. Si parte dal Ceas Naturalia di fronte alla spiaggia di Porto Pirastu di Costarei da quota zero per arrivare alla cima del Monte Ferru a 300 mt, uno degli ultimi vulcani della Sardegna risalente a 5-10 milioni di anni fa.