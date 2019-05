U4FIT LIVE a Cagliari l’evento di formazione legato al running

Domenica scorsa, 5 maggio, si è conclusa la prima edizione di U4FIT Live a Cagliari, presso il Windsurfing Club di Marina Piccola.

Si tratta di un evento di formazione legato al tema del running che nasce con l’intento di essere un punto di riferimento per tutta la regione.

Il maltempo abbattutosi nel fine settimana scorso, durato per tutto il weekend, non ha spaventato i partecipanti che circa in 100 hanno partecipato alla giornata soddisfacendo così le intenzioni degli organizzatori.

U4FIT LIVE prevedeva un Workshop rivolto alle persone che già corrono o che si stanno avvicinando alla corsa, e vogliono imparare, approfondire e migliorare la loro tecnica di corsa, cosi come agli sportivi, che desiderano migliorare la loro preparazione atletica utilizzando la corsa, ai runner che vogliono conoscere esercizi specifici da eseguire nei giorni in cui non corrono, per migliorare la loro performance nella corsa, a chi desidera conoscere il tipo di attrezzatura da utilizzare durante la corsa, e che tipo di scarpa usare. Oltre alla parte teorica la giornata ha previsto anche un laboratorio pratico esperienziale di corsa dove sono state testate tecniche, metodologie e generi diversi di corsa.

In particolare lo scopo dell’evento era quello di far conoscere la piattaforma U4FIT, unica nel suo genere, che consente un allenamento a distanza realizzato da allenatori veri, in carne ed ossa, e lo fa grazie all’ausilio di una tecnologia all’avanguardia, tra cui l’innovativa app mobile gratuita U4FIT. La piattaforma U4FIT contiene anche un mercato digitale in cui è possibile trovare un allenatore per le proprie esigenze, scegliendo tra tanti.