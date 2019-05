Twitter: La capolista M5S Alessandra Todde contro gli sprechi per rilanciare il territorio sardo!

Twitter in questi giorni ha visto in prima linea Alessandra Todde, la capolista del Movimento 5 Stelle per la circoscrizione Isole alle elezioni europee.

La Todde contro Solinas dichiara di volersi muovere in Europa per la Sardegna e per risolvere gli sprechi.

“Se #Solinas ci ha messo quasi 3 mesi per fare solo una #GrandeAmmucchiata, ora quanto ci metterà per risolvere i problemi dei sardi? Basta valzer di poltrone, andiamo in Europa con il MoVimento 5 Stelle, contro gli sprechi e per rilanciare davvero il territorio!”