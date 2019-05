Traghettilines regala un’esperienza unica in occasione del Vasco NonStop Live 2019

L’evento Vasco NonStop Live 2019 arriva in Sardegna e Traghettilines consente di prenotare l’opzione traghetto + concerto.

Traghettilines infatti aggiunge il biglietto del concerto di Vasco Rossi in abbinamento al biglietto per la minicrociera che la compagnia di navigazione Grandi Navi Veloci, sponsor del concerto, organizza sulla nave Rhapsody. Per l’occasione la nave sarà interamente ricoperta, sull’intera superficie delle fiancate, dal brand Vasco Rossi.

GNV collegherà straordinariamente Cagliari e Genova e proporrà per l’occasione tre alternative di viaggio. A bordo sarà previsto anche un programma esperienziale dedicato all’artista costituito da numerose sorprese come djset, filmati storici e merchandising esclusivo.

Con Traghettilines tutti i fan del cantante e tutti coloro che desiderano partecipare all’evento riceveranno inoltre un biglietto per il concerto previsto per la data del 18 o 19 giugno, incluso nel costo del viaggio.

Traghettilines realizza questa, ed altre iniziative, per sostenere e promuovere la cultura e gli eventi delle isole italiane.