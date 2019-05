Toscana-Spinacine Aia: Frammenti di plastica bianchi nei prodotti che non escludono un pericolo per la salute

A seguito di un controllo è stato rilevato che le Spinacine AIA potrebbero contenere dei frammenti di plastica bianchi. Per tale ragione l’azienda Aia SpA comunica la decisione del richiamo Spinacine Aia a scopo precauzionale per possibile presenza di frammenti di plastica in due lotti di confezioni del prodotto panato.

La notizia è stata parzialmente riportata anche dalla Coop, essendo una della catene di supermercati che distribuisce il prodotto in questione.

Il richiamo concerne il seguente articolo:

Nome: Spinacine da 220 a 440 grammi AIA

Numero d’articolo: LOTTO: 07258020

Sono interessati dal richiamo due lotti aventi la seguente data minima di conservabilità 8 giugno 2019.

Non si possono escludere rischi per la salute in caso di ingestione.

Il prodotto è in vendita in tutte le filiali della Toscana ma potrebbe essere arrivato anche in altre regioni. Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, raccomanda a tutti i clienti di non consumare più il prodotto interessato. “Non si possono escludere rischi per la salute in caso di ingestione (pericolo soffocamento). I clienti che hanno a casa il prodotto interessato possono riportarlo alla loro filiale COOP, dove verrà loro rimborsato il prezzo di vendita. AIA si scusa con i propri clienti e consumatori per qualsiasi inconveniente causato da questo richiamo volontario”.