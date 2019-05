Torregrande (OR): dal 20 al 22 settembre si torna in acqua con la Sinis SUP Marathon

La X edizione dell’Open Water Challenge è pronta per arricchirsi di un nuovo, importante contenuto. Dopo l’annuncio del Formula Kite European Championship è giunto il momento di confermare la grande “classica” di Stand Up Paddle che da dieci anni rende imperdibile l’appuntamento con l’iconica manifestazione di Torregrande, evento di punta nel calendario di Oristano Città Europea dello Sport 2019.

Dal 20 al 22 settembre si infatti tornerà in acqua con la Sinis SUP Marathon, la Long Distance che costeggia l’antico insediamento (ora sito archeologico) di Tharros, un anfiteatro naturale affacciato sul mare e delimitato dall’istmo di Capo San Marco.

La gara sarà aperta a tutti: professionisti ed amatori, con tavole di ogni lunghezza. Verrà realizzato un tracciato più breve per i ragazzi e per chi ha solo voglia di fare un’uscita in SUP in un contesto divertente e sportivo, senza ambire ad un podio.

Verrà inoltre proposto uno speciale format Pro-Am per coloro che vorranno provare un’esperienza entusiasmante ed unica, partecipando alla gara fianco a fianco a nomi risonanti di questa disciplina.

Questa Long Distance, che nel corso degli anni si è ritagliata un posto importante nel panorama nazionale, ha iniziato ad imporsi con forza a livello internazionale lo scorso anno, quando è stata scelta come prova per l’EuroSUP, il Campionato Europeo Assoluto di Stand Up Paddle, che ha visto gareggiare i più forti pro rider del Continente.

La competizione rientrerà all’interno dell’OWC SUP Festival, una festa all’interno della festa! Tre giorni dedicati al mondo dello Stand Up Paddle con attività collaterali, musica e intrattenimento. Il tutto incorniciato da un ambiente di festa e dall’immancabile tradizione sarda. Si svolgeranno inoltre interessanti Clinic con gli atleti professionisti, sarà possibile testare le attrezzature dei principali brand di Stand Up Paddle e godere di una manifestazione storica e unica nel suo genere.

Presto verranno annunciati maggiori dettagli sulle modalità di partecipazione ed iscrizione.