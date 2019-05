Torna la frequenza annuale per “Le Vele d’Epoca di Imperia”, aperte ufficialmente le iscrizioni all’edizione 2019

Dopo la prima edizione del 1986 e l’introduzione a partire dal 1992 della cadenza biennale, dal 2019 le Vele d’Epoca di Imperia torneranno a svolgersi nel mese di settembre di ogni anno. Questa la principale novità per il più importante raduno di vele d’epoca nazionale, quello che più di altri ha contribuito a diffondere tra gli italiani la cultura dello yachting e della vela classica. Da giovedì 5 a domenica 8 settembre il ponente ligure ospiterà la ventunesima edizione della manifestazione, organizzata da Assonautica Imperia con la collaborazione a mare di Yacht Club Imperia, Circolo Nautico al Mare di Alassio, il Club del Mare di Diano Marina ed il sostegno di Go Imperia. L’evento è patrocinato da Comune di Imperia, CCIAA Riviere di Liguria, Marina Militare, Guardia Costiera e Fondazione Carige.

Tra gli sponsor della manifestazione TOIO, azienda specializzata in abbigliamento tecnico e sportivo. Tre le regate in programma, da venerdì a domenica, che si correranno su percorsi costieri o a triangolo. Le barche disputeranno le sfide in un campo di regata a prova di Bandiera Blu, prestigioso riconoscimento ricevuto dalla Città di Imperia recentemente. Al rientro da ogni regata equipaggi ed armatori verranno ospitati presso l’area Lounge allestita in banchina, dove potranno degustare prodotti locali, ascoltare musica e attendere i risultati delle classifiche di giornata. L’ultima prova sarà preceduta da una parata e seguita nel pomeriggio dalla cerimonia di premiazione. Le barche che si iscriveranno online (www.veledepoca.com) entro il 31 luglio corrisponderanno una quota di partecipazione ridotta.

Link per l’iscrizione: https://www.veledepoca.com/modulo-di-iscrizione/

LE CLASSI DI BARCHE PARTECIPANTI

Le imbarcazioni partecipanti alle Vele d’Epoca di Imperia, costruite in legno o metallo, verranno suddivise in varie classi, secondo il regolamento CIM (Comitato Internazionale del Mediterraneo): Big Boats, Epoca (varo avvenuto prima del 1950), Classiche (varo avvenuto tra il 1950 e il 1975) e Repliche. Ammessi anche gli yacht della categoria Spirit of Tradition (scafi di linee tradizionali) con lunghezza fuori tutto superiore a 10 metri e stazzati I.R.C., gli yacht appartenenti alle classi I.O.R. e altri che possano costituire raggruppamenti specifici aventi caratteristiche di monotipia (come ad esempio i Dragoni o le Classi Metriche della Stazza Internazionale). Nel corso della sua storia le Vele d’Epoca di Imperia ha ospitato le più belle barche a vela d’epoca e classiche del mondo, di lunghezza compresa da 7,50 a oltre 60 metri, varate dai più importanti cantieri del mondo, dallo scozzese William Fife & Sons all’americano Herreshoff, dall’inglese Camper & Nicholsons al tedesco Abeking & Rasmussen agli italiani Baglietto, Sangermani e Carlini, su progetto dei più titolati studi di progettazione navale (Sparkman & Stephens, William Fife III, Nathanael Herreshoff, Philippe Rhodes, Johan Anker, Carlo Sciarrelli, ecc.). L’AIVE, Associazione Italiana Vele d’Epoca, sarà responsabile della stazzatura delle imbarcazioni.

ALLA ‘SAILING WEEK’ DI IMPERIA ANCHE IL CAMPIONATO ITALIANO DINGHY 12’

Dal 3 all’8 settembre, contestualmente alle Vele d’Epoca di Imperia, si svolgerà anche il Campionato Italiano Dinghy 12’, organizzato dallo Yacht Club Imperia in collaborazione con il Circolo Nautico al Mare di Alassio. Potranno iscriversi anche le imbarcazioni straniere e saranno disputate un massimo di 6 prove. Il Dinghy 12’ è la più storica delle derive. Lunga 3,66 metri, è nata nel 1913 dalla matita dell’inglese George Cockshott e da almeno un ventennio ha conosciuto una nuova stagione con decine di regate organizzate ogni anno sia in Italia che all’estero. A Imperia è prevista la partecipazione di circa 60 scafi, che ogni giorno regaleranno emozioni e spettacolo. Insieme alle barche storiche contribuiranno a rendere ancora più importante quella che si prospetta come una vera e propria ‘sailing week’.

VELE D’EPOCA DI IMPERIA 2019 – IL PROGRAMMA

Giovedì 5 settembre

Ore 09.00 Iscrizioni delle barche – Stand Segreteria Calata Anselmi

Ore 17.30 Cerimonia di apertura – Palco / Calata Anselmi

Apertura CARGO (mostra mercato in banchina) – Calata Anselmi

Ore 21.00 Teatro di Strada e Circo Itinerante a cura della Compagnia del Teatro Scalzo – Calata Anselmi

Venerdì 6 settembre

Ore 9-10 Comunicazioni Regata – palco Calata Anselmi

Ore 11.00 Prima regata

Ore 16.00 Apertura stand CARGO (mostra mercato in banchina) – Calata Anselmi

Ore 17.00 – 19 Aperitivo per ospiti, armatori ed equipaggi presso Lounge Assonautica con musica live – Calata Anselmi

Ore 18.30 Dimostrazioni subacquee Capitaneria di Porto di Imperia – Calata Anselmi

Ore 21.00 Pianoforte Gigante – performance musicali e canore del pianoforte gigante dei Record – Calata Anselmi

Sabato 7 settembre

Ore 9-10 Comunicazioni Regata – palco Calata Anselmi

Ore 11.00 Seconda regata

Ore 16.00 Apertura stand CARGO (mostra mercato in banchina) – Calata Anselmi

Ore 17.00 – 19 Aperitivo per ospiti, armatori ed equipaggi presso Lounge Assonautica con musica live – Calata Anselmi

Ore 18.00 Convegno Capitaneria di Porto di Imperia

Ore 21.00 Talk show “Passaggio a Nord Est: a tu per tu con i protagonisti di un’impresa storica” – Palco Calata Anselmi

Ore 22.45 Spettacolo pirotecnico musicale (si consiglia al pubblico di seguire lo spettacolo dal Molo San Lazzaro, Banchina Medaglie d’Oro o dal Parco Urbano San Leonardo)

Domenica 8 settembre

Ore 9-10 Comunicazioni Regata – palco banchina

Ore 10.00 La Grande Parata – Molo Lungo di Porto Maurizio

Ore 12.00 Terza regata

Ore 16.00 Apertura stand CARGO (mostra mercato in banchina) – Calata Anselmi

Ore 17.30 Premiazione finale e cerimonia di chiusura – Palco / Calata Anselmi

Nel corso della manifestazione verranno organizzate anche una serie di conferenze, un’esposizione fotografica presso la Palazzina Liberty, laboratori e attività collaterali, tra le quali l’allestimento di una piscina temporanea in zona Banchina Medaglie d’Oro con dimostrazioni a cura della società pallanuotistica Rari Nantes Imperia. Tra i musei cittadini aperti al pubblico e agli equipaggi il Museo Navale di Imperia ed il Planetario, adiacenti a Calata Anselmi, ma anche il MACI (Museo Arte Contemporanea Imperia) e Villa Grock.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Assonautica Imperia

Via T. Schiva, 29 – 18100 Imperia

www.veledepoca.com E-Mail: info@veledepoca.com

Tel.:+39 0183 752700

Orario della segreteria: 9.00 – 18.30 da Lunedì a Venerdì