Tore Piana (CSA): bene la nomina fatta dal presidente della regione Solinas del nuovo assessore all’agricoltura della Sardegna nella persona di Gabriella Murgia. siamo ottimisti e convinti che saprà impegnarsi per la soluzione dei problemi.

Come centro studi agricoli ci mettiamo a disposizione per una collaborazione utile e fattiva, tante le problematiche e le vertenze da chiudere nel campo agricolo sardo. dalla vertenza latte di pecora, all’organismo pagatore regionale, agli inspiegabili ritardi della spendita del psr, alla troppa burocrazia nel comparto. alle vertenze ara e apa.

Si è riunito ieri sera l’ufficio di Presidenza del Centro Studi Agricoli, guidato da Tore Piana, composto da numerosi esperti nel campo agricolo, a tenere l’attenzione dell’organismo la nomina del nuovo assessore all’agricoltura della regione Sardegna Gabriella Murgia e le numerose vertenze ancora aperte nell’importante comparto Sardo.

” Non conosciamo Gabriella Murgia, dalle informazioni che abbiamo ricevuto sappiamo che è una persona per bene e che si è sempre impegnata con caparbietà sul lavoro e nelle attività svolte, questo per noi è sufficiente per dare piena fiducia nella persona, giudicheremo solamente ed esclusivamente sul lavoro svolto , dichiara Tore Piana a nome del Centro Studi Agricoli”. Invieremo una nostra lettera al nuovo Assessore all’Agricoltura, al quale offriamo la nostra collaborazione, sincera e fattiva; siamo pronti a fornire suggerimenti , idee e proposte costruttive.

Per il Centro Studi Agricoli, il comparto agricolo in Sardegna rappresenta non solo un aspetto economico – produttivo, ma un fattore sociale, di mantenimento e conservazione delle tradizioni della cultura Sarda, un fattore di conservazione dell’ambiente e un’utile attività contro l’inarrestabile spopolamento dei paesi e delle zone interne della Sardegna.

Troppe le vertenze agricole non concluse, lasciate in eredità dal Centro sinistra guidato dall’allora Presidente Pigliaru, Il nuovo Assessore all’Agricoltura dovrà lavorare 25 ore al giorno, continua Tore Piana.

A iniziare sulla vertenza sul prezzo del latte di pecora, le cui azioni e riforme sono in attesa di discussione ed approvazione, per poi passare alla nuova programmazione della PAC sul PSR 2021/2027 dei fondi Europei, che in questi mesi sul livello Europeo si stanno decidendo le nuove strategie anche per la nostra Regione, ai fondi dell’attuale PSR 2014/2020 con Bandi ancora da pubblicare e la spesa ridotta ai minimi termini sulle misure già in essere.

Necessario un nuovo rapporto con l’Europa e con Il Governo Nazionale sulla parte dei cofinanziamenti, alla vertenza dell’ARA e delle APA ancora non conclusa, alla situazione delle tre Agenzie Agricole ( Laore, Agris e Argea) che richiedono obbligatoriamente una nuova riforma che ne snellisca la troppa burocrazia interna, eventualmente con qualche accorpamento ( AGris e Laore), passando al nuovo Organismo pagatore ARGEA OP, cui da notizie di questi giorni pare abbia superato tutti gli ostacoli Ministeriali ed è pronto a iniziare il suo corso autonomo. Su questi importantissimi argomenti, il Centro Studi Agricoli è pronto con proprie idee, proposte e soluzioni da confrontare con il nuovo Assessore, in uno spirito collaborativo e propositivo, conclude Tore Piana a nome dell’Organismo da lui presieduto.