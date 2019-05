Tempio Pausania- I poliziotti penitenziari senza mensa ordinaria e spaccio-bar agenti

I poliziotti penitenziari della cassa di Reclusione di Tempio Pausania sono senza mensa ordinaria di servizio e di uno spaccio-bar agenti.

Il segretario generale aggiunto O.S.A.P.P. Domenico Nicotra annuncia che: “I poliziotti penitenziari della cassa di reclusione di Tempio Pausania sono senza mensa ordinaria di servizio e di uno spaccio-bar in funzione”.

In tutti gli Istituti della Regione, dunque, anche a Tempio è stata chiusa la mensa ordinaria di servizio e per questo, da qualche tempo, l’OSAPP, sollecita la direzione del carcere del paese per l’apertura del bar a favore dei poliziotti.

Nonostante ciò la direzione continua a temporeggiare sulla faccenda.

Nicotra prosegue che: “è ormai da circa sette mesi che si va avanti con la questione spaccio agenti, ma ci pare di capire che la direzione di Tempio stia temporeggiando, incurante del benessere del personale che lavora e alloggia nella struttura penitenziaria. Il personale è inoltre quasi esausto e dopo la chiusura della mensa non ha nemmeno più la possibilità di poter consumare un pasto caldo, ma deve accontentarsi dei distributori automatici anche solo per un caffè”.

Per cercare di risolvere la situazione è stato organizzato un sit-in di protesta previsto per l’ultima decade di giugno, davanti alla struttura penitenziaria di Tempio.