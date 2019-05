Straverona, anche olio Turri corre tra le vie della città

Olio Turri anche quest’anno è sponsor della Straverona, la corsa podistica non competitiva giunta alla sua 37esima edizione, in programma domenica 19 maggio aVerona. Una collaborazione, quella tra il frantoio di Cavaion Veronese e l’Associazione Straverona, l’ente promotore dell’evento, che dura da quasi trent’anni.

Fin dall’inizio l’obiettivo comune è stato promuovere uno stile di vita sano, all’insegna dello sport, della cucina genuina, della condivisione e della solidarietà, valori che contraddistinguono l’azienda dalla sua fondazione, nel 1951: Giancarlo Turri, al quale ogni anno il frantoio dedica una gara non competitiva, è stato infatti campione provinciale di corsa podistica.

La Straverona si snoda in tre differenti percorsi da 6, 10 e 20 chilometri, adatti sia alle famiglie che ai maratoneti più esperti. La partenza per tutti è alle ore 9.00 da Piazza Bra, nel cuore della città, per poi proseguire tra le vie del centro e nei dintorni di Verona.

Spazio anche ai più piccoli, con la Straverona Junior: sabato 18 maggio attorno ai giardini della Bra ci sarà la corsa per i ragazzi dai 4 ai 13 anni, con la staffetta genitori e figli.

Straverona però non è solo sinonimo di sport, ma anche di solidarietà.

Parte del ricavato della manifestazione sarà devoluto a due diverse realtà: l’Associazione Orchestra per la vita – Onlus, che si occupa della ricerca sul Sarcoma Epitelioide, e il progetto “La forza di non essere soli” dell’Associazione Alzheimer Verona – Onlus.